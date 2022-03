PNRR, DE BONIS (FI): “Reclutamento straordinario risorse umane per il Sud”￼

Ho chiesto in un’interrogazione parlamentare ai ministri per il Sud e la coesione territoriale e per la Pubblica amministrazione se intendano superare il divario delle amministrazioni del Mezzogiorno con misure straordinarie, anche prendendo personale esterno, per poter così mettere quei territori nelle condizioni di affrontare la sfida dei fondi del PNRR”.

Così il senatore di Forza Italia Saverio De Bonis interviene sul tema del personale ammnistrativo del Sud Italia e la sua capacità di accompagnare il PNRR.

“Dobbiamo fare in fretta – prosegue il senatore – a ridurre il divario con il resto del paese perché il treno del PNRR potrebbe non passare più. Ci sono però ragioni specifiche che spiegano perché alcune regioni d’Italia ed in particolare alcune zone non sono in grado di spendere quel che potrebbero”.

“Uno dei problemi riguarda appunto il personale amministrativo. Uno studio della Banca d’Italia, pubblicato nel mese di marzo 2022, analizza proprio i cambiamenti nel personale degli enti territoriali del Mezzogiorno e del Centro-Nord nell’ultimo decennio”.

“Il combinato disposto del patto di stabilità e dell’obbligo del pareggio di bilancio hanno di fatto provocato un invecchiamento e un depauperamento del personale e delle sue competenze. Lo studio di Banca d’Italia conclude che le competenze possedute dal personale negli enti del Mezzogiorno siano meno adeguate rispetto al resto del Paese per fronteggiare le sfide poste dal PNRR”.

“L’obiettivo della riduzione dei divari territoriali e il 40% delle risorse allocabili territorialmente destinate al Mezzogiorno, quantificate nel piano stesso in circa 82 miliardi di euro, stando così le cose pare irraggiungibile.”

“Quindi – ha concluso De Bonis – pur sapendo degli sforzi per accelerare i concorsi messi in atto dal Ministro Brunetta ci chiediamo se non sia il caso di mettere a bando anche la possibilità di prendere risorse umane da aziende specializzate nel settore utili a gestire questa fase.”

Qui l’interrogazione sottoscritta anche dalla Senatrice Binetti e dalla Senatrice Papatheu:https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Sindisp/0/1343909/index.html