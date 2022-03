Mensa delle scuole, monitoraggio degli uffici comunali per risolvere i problemi

In riferimento alle notizie riportate in questi giorni su quotidiani e social relativamente al servizio mensa negli istituti comprensivi del territorio, l’Amministrazione comunale informa che attraverso il Servizio di Pubblica Istruzione – V Settore Servizi alla Persona – sta effettuando un monitoraggio costante e continuo dell’andamento del servizio al fine di verificare regolarità e compiutezza delle prestazioni nei termini previsti dal contratto e per garantire la continuità e la qualità del servizio nei confronti dei nostri bambini.

