VENERDI 25 MARZO INAUGURAZIONE DEL NUOVO SAGRATO ALLA CHIESA DI S.GIOVANNI BOSCO A MARCONIA

di MICHELE SELVAGGI

Venerdi 25 marzo, con inizio alle ore 19,45, è in programma la inaugurazione del nuovo sagrato davanti la chiesa di San Giovanni Bosco a Marconia. Un evento molto atteso dai fedeli del posto che così potranno ammirare una nuova bella opera a corredo della struttura sacra che da diversi decenni ospita la statua della Madonna delle Grazie Patrona della città di Marconia. Una scelta indovinata, anche quella della data di inaugurazione, che ci ricorda l’Annunciazione del Signore, in prossimità della festività pasquale 2022. Oltre all’Arcivescovo di Matera Monsignor Giuseppe Antonio Caiazzo, che presidierà la solenne celebrazione e di tutto il clero pisticcese e delle zone limitrofe, sarà presente il primo cittadino di Pisticci in forma ufficiale e tutta la Giunta Comunale. Per l’occasione è atteso anche quello che è ritenuto il promotore della realizzazione dell’opera, Padre Giovanni Danesin, già parroco dei padri maristi. A fare gli onori di casa il nuovo parroco don Filippo Lombardi. Secondo le notizie raccolte, l’opera è stata progettata dall’architetto pisticcese Renato D’Onofrio – già impegnato qualche anno fa, nella ristrutturazione del Duomo di Matera- mentre la impresa Edilptemium ha provveduto alla messa in opera dei marmi, forniti da Marmo Universal e dalla Marmeria Quinto. La parte elettrica è stata curata invece dalla ditta del posto, Andrea Viggiani mentre i lavori di demolizione sono stati eseguiti dalla ditta Giannone Group di Pisticci. In particolare la cerimonia in programma, prevede la recita del santo Rosario alle ore 18,00 a cui seguirà l’atto di Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, alle ore 18,45 la celebrazione della Messa solenne della annunciazione ed infine la benedizione del nuovo sagrato. In serata seguirà un momento musicale e di festa davanti al tempio.