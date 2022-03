PNRR: MARGIOTTA, DA AUDIZIONE GIOVANNINI IMPORTANTI CONFERME PER MEZZOGIORNO E BASILICATA

“Importante, positiva e significativa audizione, oggi in Senato, del Ministro Giovannini, in relazione allo stato di attuazione del Pnrr. Alcuni dati, peraltro in assoluta continuità con il lavoro del Governo precedente, sono confortanti: dei 61,4 miliardi complessivi, il 55% sono assegnati al Sud. Numero reale, non virtuale, perchè, al contrario di altri ministeri, in questo caso il 98,7% delle risorse sono state già ripartite e non necessitano di bandi, che in alcuni casi recenti hanno svantaggiato il Mezzogiorno”. Lo scrive in una nota il Senatore Salvatore Margiotta, capogruppo Pd in Commissione Lavori Pubblici e Trasporti, già Sottosegretario al Mit nel Conte bis.

“In tale contesto, il cronoprogramma illustrato oggi prevede le aggiudicazioni delle gare per la realizzazione della Salerno-Reggio Calabria e della linea Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia nel 2024 e la conclusione dei lavori entro il secondo trimestre del 2026. Per entrambe le infrastrutture sono aperti i dibattiti pubblici ed entrambe fanno parte delle opere di cui si occupa con procedure accelerate il Comitato Speciale Pnrr del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Tra esse, anche il tratto Bernalda-Grassano. Rimane aperta la delicata questione del caro materiali e delle misure da intraprendere nei prossimi decreti per dare certezza alle imprese e di conseguenza speditezza a gare e cantieri”, sottolinea Margiotta.