Stagione Teatrale, giovedì 24 al Verdi “La rottamazione di un italiano perbene”.

Continua il 24 marzo al Teatro Verdi la Stagione Teatrale organizzata dall’Amministrazione

Comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. L’appuntamento è con “La

rottamazione di un italiano perbene”, tratto da “Il miracolo di don Ciccillo”. Lo spettacolo è

scritto, diretto e interpretato da Carlo Buccirosso, attore, regista teatrale e commediografo, con

all’attivo interpretazioni in film di grande successo come “Il divo” e “La grande bellezza”, noto al

grande pubblico come volto di alcune fiction l’ultima delle quali “Imma Tataranni sostituto

procuratore”, girata a Matera.

“La rottamazione di un italiano perbene”ci porta in un un ristorante di periferia e una famiglia unita.

Una vicenda attuale e scottante per Alberto Pisapìa, ristoratore di professione sull’orlo del

fallimento, che dovrà affrontare un incubo che logora la serenità dell’intera famiglia. Alberto si è

ritrovato a dover combattere una personale disperata battaglia contro gli attacchi spietati di

Equitalia. Un problema più grave contribuirà a peggiorare la malattia di Alberto, un cancro che

neppure le terapie all’avanguardia sarebbero state in grado di debellare: la malvagità di sua suocera

Clementina, spietato ed integerrimo funzionario della Agenzia delle Entrate!

Con Buccirosso vanno in scena Donatella De Felice, Elvira Zingone, Giordano Bassetti, Fiorella

Zullo, Peppe Miale, Gino Monteleone, Matteo Tugnoli, Davide Marotta, Tilde De Spirito. Le scene

sono di Gilda Cerullo e Renato Lori, i costumi di Zaira de Vincentiis, le musiche di Paolo Petrella,

disegno e luci di Francesco Adinolfi. Produzione esecutiva A.G. Spettacoli.

I biglietti sono in vendita al botteghino del Teatro Verdi (Piazza XX Settembre n. 5 – 080/4805080)

dal lunedì alla domenica (escluso il martedì) dalle ore 17.30 alle ore 21.30. E’ possibile anche

acquistarli online on line su www.teatroverdi.eu

Sconti sono previsti per studenti di scuole e università.

