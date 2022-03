REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 22 MARZO 2022, ORE 10.00

Report dati tamponi processati in data 21 marzo 2022

Totale test di giornata n. 4.902

TOTALE TEST POSITIVI DI GIORNATA N. 1.286

Totale test negativi di giornata n. 3.616

Tamponi molecolari di giornata n. 780

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 148

Tamponi molecolari negativi n. 632

Test antigenici rapidi di giornata n. 4.122

TEST ANTIGENICI RAPIDI POSITIVI DI GIORNATA N. 1.138

Test antigenici rapidi negativi n. 2.984

Tamponi molecolari totali eseguiti inizio epidemia n. 630.776

Test antigenici rapidi totali eseguiti inizio epidemia n. 245.432

Persone testate n. 320.726

RICOVERATI REPARTI DEGENTI COVID-19 N. 106

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 20

Pneumologia n. 18

Medicina d’Urgenza n. 3

Medicina Interna COVID n. 19

Terapia Intensiva n. 2

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 24

Pneumologia n. 8

Medicina Interna COVID n. 10

Terapia Intensiva n. 2

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 651

DECESSI ODIERNI TOTALI N. 3

Deceduti residenti in Regione Basilicata n. 1

• Brienza

Deceduti non residenti in Regione Basilicata n. 2

• Puglia (n.2)

POSITIVI TOTALI N. 1.286

Positivi residenti n. 1.250

Positivi residenti provincia di Potenza n. 826

Positivi residenti provincia di Matera n. 424

COMUNE Test molecolari Test rapidi Totali Guariti

Abriola 3 3

Accettura 1

Acerenza 7 7 2

Albano di Lucania 5 5

Aliano 2 2 1

Anzi 2 2 4 2

Armento 3 3

Atella 12 12 6

Avigliano 1 22 23 9

Balvano 4 4 2

Banzi 1 1

Baragiano 14 14

Barile 4 4

Bella 24 24 2

Bernalda 32 32 16

Brienza 7 7 4

Brindisi di Montagna 3 3 1

Calciano 1 1

Calvello 9 9 3

Carbone 1 6 7

Castelgrande 2 2

Castelluccio Inferiore 2 2 4

Castelluccio Superiore 2 2

Castelmezzano 2 2 1

Castelsaraceno 1

Castronuovo di S. Andrea 3 2 5 3

Cersosimo 5 5 1

Chiaromonte 1 1

Colobraro 4 4 1

Corleto Perticara 3

Craco 2 2

Episcopia 2 2

Ferrandina 7 7 1

Filiano 1 5 6

Forenza 6 6

Francavilla in Sinni 4 11 15 9

Gallicchio 3 3

Garaguso 3 3 2

Genzano di Lucania 16 16 4

Ginestra 2 2 1

Grassano 10 10 2

Grottole 3 3 3

Grumento Nova 7 7 5

Guardia Perticara 1

Irsina 14 14 6

Lagonegro 5 13 18 6

Latronico 5 5

Laurenzana 3 3

Lauria 1 5 6 7

Lavello 5 12 17

Maratea 8 8 5

Marsico Nuovo 2 2

Marsicovetere 8 8 9

Maschito 2 2 7

Matera 40 140 180 104

Melfi 2 34 36 13

Miglionico 3 3 6

Missanello 1 1

Moliterno 8 8 5

Montalbano Jonico 6 6 16

Montemilone 1 1 1

Montemurro 5 5 3

Montescaglioso 1 16 17 13

Muro Lucano 16 16 1

Nemoli 1 1 5

Noepoli 1 1 1

Nova Siri 21 21 16

Oliveto Lucano 2 2

Oppido Lucano 2 2

Palazzo San Gervasio 6 6 16

Paterno 1 8 9 4

Pescopagano 1 1

Picerno 23 23 6

Pietragalla 1 1 1

Pietrapertosa 1 2 3

Pignola 1 15 16 10

Pisticci 1 26 27 8

Policoro 4 30 34 25

Pomarico 1 11 12 17

Potenza 16 161 177 88

Rapolla 1 7 8 9

Rapone 2 2

Rionero in Vulture 4 46 50 18

Ripacandida 1

Rivello 2 2 4

Roccanova 1 1 2

Rotonda 2 2 4

Rotondella 3 4 7 10

Ruoti 1 12 13 8

Ruvo del Monte 1 1 3

Salandra 2 2 1

San Costantino Albanese 1 1

San Fele 6 6 1

San Giorgio Lucano 1 1

San Martino d’Agri 5 5

San Mauro Forte 2

San Paolo Albanese 1 1

Sant’Angelo le Fratte 3 3 1

Sant’Arcangelo 12 12 6

Sarconi 3 3

Sasso di Castalda 1 1 2

Satriano di Lucania 1 1 2

Savoia di Lucania 4 1 5

Scanzano Jonico 18 18 16

Senise 9 10 19 5

Spinoso 1 1

Stigliano 2 2 4

Teana 1

Terranova del Pollino 1 1

Tito 1 17 18 13

Tolve 1 1

Tramutola 5 5 10

Trecchina 1 4 5 2

Tricarico 3 3 1

Tursi 1 8 9 4

Vaglio di Basilicata 1 4 5 1

Valsinni 1 1 2

Venosa 16 26 42 15

Vietri di Potenza 7 7

Viggianello 8 8 3

Viggiano 14 14 10

TOTALI RESIDENTI 146 1.104 1.250 647

Test Molecolari Test rapidi

Totali

Positivi non residenti

ma domiciliati in

Regione Basilicata

0 19 19

Positivi non residenti

né domiciliati in

Regione Basilicata

2 15 17

TOTALE GENERALE 148 1.138 1.286

GUARITI TOTALI N. 651

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 647

Guariti non residenti ma

domiciliati in Regione

Basilicata n. 2

Guariti non residenti né

domiciliati in Regione

Basilicata n. 2

CASI ATTUALI RESIDENTI N.

22.137

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N.

22.031

DECEDUTI RESIDENTI N.

782

GUARITI RESIDENTI N.

73.390

Potenza, 22 marzo 2022

Task Force Regione Basilicata

REPORT VACCINAZIONI

FASCIA

ETA

Popolazione

Istat PRIMA SECONDA TERZA

%

PRIMA

%

SECONDA

%

TERZA QUARTA

%

QUARTA

0-15 69.994 30.847 26.855 5.320 44,1% 38,4% 7,6%

16-19 22.032 20.477 18.346 12.781 92,9% 83,3% 58,0% 2 0,0%

20-29 61.183 49.905 46.381 33.163 81,6% 75,8% 54,2% 1 0,0%

30-39 65.204 53.040 49.637 36.680 81,3% 76,1% 56,3% 5 0,0%

40-49 78.467 66.526 62.518 50.132 84,8% 79,7% 63,9% 14 0,0%

50-59 87.822 81.221 76.628 65.630 92,5% 87,3% 74,7% 28 0,0%

60-69 72.817 71.453 68.652 61.027 98,1% 94,3% 83,8% 49 0,1%

70-79 51.805 51.828 50.433 46.795 100,0% 97,4% 90,3% 28 0,1%

80-89 36.107 34.071 33.215 30.507 94,4% 92,0% 84,5% 19 0,0%

90-99 7.698 8.142 7.821 6.417 105,8% 101,6% 83,4% 5 0,1%

MAGGIORE DI 100 125 216 198 145 172,8% 158,4% 116,0%

TOTALE 553.254 467.726 440.684 348.597 84,5 % 79,7 % 63,0 % 151 0,0%

TOTALE 1.257.158

21/03/2022

SOMMINISTRAZIONI

622 Somministrazioni effettuate in data