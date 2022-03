“Oggi 22 marzo, si celebra il World Water Day, la giornata mondiale dell’acqua.

Giornata mondiale dell’acqua, dichiarazione assessore Baldassarre

Una data che ritengo particolarmente importante per la nostra terra in quanto la Basilicata risulta essere tra le prime posizioni della classifica delle regioni italiane ricche di questa preziosa risorsa naturale. Inoltre ha un primato di esportazione della risorsa idrica, di ben oltre il 70% di acqua (oltre 200 milioni di metri cubi) concessa ad altre regioni.

Tuttavia è una risorsa che risulta essere a rischio per molteplici fattori che vanno dai cambiamenti climatici, alle potenziali fonti di inquinamento ed alle reti di distribuzione ormai fatiscenti ed obsolete. L’acqua è la vita stessa, è il bene più prezioso della nostra terra sul quale si deve concentrare ogni sforzo possibile per preservarla, tutelarla e valorizzarla. Per quelle che sono le mie competenze, da Assessore alle politiche agricole e forestali della Regione Basilicata, mi adopererò perché vada in questo senso, in modo che, grazie a questa essenziale quanto preziosa risorsa di cui la Basilicata è ricca, se ne possa beneficiare in termini di progresso e sviluppo economico”.

È quanto dichiara l’assessore alle politiche agricole e forestali, Vincenzo Baldassarre.