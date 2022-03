FUORI BIF&ST – LA CITTÀ SI VESTE DI CINEMA

DOMANI LA CONSEGNA DEI MATERIALI ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

CHE HANNO RISPOSTO ALLA CALL DEL COMUNE

A pochi giorni dall’inizio della XIII edizione del Bif&st-Bari International Film&Tv Festival, prendono il via anche le attività di preparazione dell’edizione zero del Fuori Bif&st, il programma di iniziative collaterali alla settimana del cinema a Bari promosse dal Comune di Bari in collaborazione con la Città metropolitana, il Museo Civico, la Fondazione Dioguardi e tantissime realtà commerciali della città.

Domani, mercoledì 23 marzo, a partire dalle ore 12, nell’androne di Palazzo di Città – nei pressi dei locali dell’ex tesoreria comunale -, tutti i referenti delle attività commerciali che hanno risposto alla call del Comune per l’organizzazione di iniziative parallele al Festival, in grado di animare la città prima e dopo le proiezioni, potranno ritirare tutto il materiale utile ad allestire e brandizzare i propri locali e le vetrine dei loro esercizi.

Consegneranno i materiali le assessore allo Svilippo economico, Carla Palone, e alle Culture, Ines Pierucci.

Subito dopo la consegna sarà diffuso il programma dettagliato di tutti gli appuntamenti previsti per il Fuori Bif&st.