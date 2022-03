APERTA AL TRAFFICO VIA POSTIGLIONE A CARBONARA

L’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso rende noto che da questa mattina via Postiglione, a Carbonara, non è più chiusa al traffico ma finalmente collegata alla viabilità della zona. Sono, infatti, terminati gli interventi di riqualificazione della strada, di rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale e di istituzione del senso unico di marcia.

“Per più di quindici anni quella strada è stata chiusa al traffico per un lungo contenzioso tra il Comune di Bari e le imprese lottizzanti a causa di diverse difformità tra la realizzazione degli immobili e il progetto approvato – commenta Giuseppe Galasso -, tanto che via Postiglione è stata chiusa, per tutto questo tempo, da grandi blocchi di cemento che l’hanno separata fisicamente dal resto del quartiere. Le maggiori difficoltà sono state vissute dai residenti, che hanno dovuto convivere non solo con la mancata esecuzione di interventi di urbanizzazione primaria ma anche con i disagi dovuti a una serie di atti vandalici continui. Fortunatamente oggi si chiude questa annosa vicenda”.

“Con l’apertura al traffico di via Postiglione – dichiara la presidente del Municipio IV Grazia Albergo – oggi si chiude una vicenda molto complessa che ha inciso in maniera significativa sulla qualità della vita dei residenti. È un cambiamento atteso da lungo tempo che influirà anche sulla viabilità complessiva della zona, ed è la ragione per cui monitoreremo con attenzione gli effetti di questa novità”.