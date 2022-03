Prof. Francesco Malvasi: Il perdurante stato di crisi che investe il settore agricolo-zootecnico, già più volte denunciato da Tavolo Verde Puglia Basilicata.

Il perdurante stato di crisi che investe il settore agricolo-zootecnico, già più volte denunciato da Tavolo

Verde Puglia Basilicata, ha raggiunto livelli insostenibili sia per l’aumento dei prezzi dei mezzi tecnici

(carburanti, fertilizzanti, energia elettrica, ecc…), sia per l’aleatorietà dei mercati interni ed esteri aggravata

anche dal conflitto fra Ucraina e Russia. Il mondo dei produttori agricoli conseguentemente vive

nell’indifferenza economica e nel disagio più totale. Le conseguenze si riflettono su altri comparti e

categorie produttive che possono sfociare in manifestazioni dagli esiti imprevedibili; tuttavia dal governo

nazionale e da chi è chiamato a rappresentare e tutelare l’ampia platea dei produttori agricoli- circa un

milione- non vengono segnali concreti e incoraggianti a favore di chi produce beni necessari alla vita. I

propositi espressi da Draghi per contenere gli spropositati aumenti dei prezzi dei mezzi impiegati per

produrre gli agroalimentari sono una beffa perché non finalizzati a rimuovere una volta per tutte le cause

della crisi dell’agricoltura che ha assunto soprattutto in questa fase carattere strutturale. È auspicabile che i

produttori agricoli, unitariamente, facciamo sentire la loro voce proclamando lo stato di agitazione

permanente anche attraverso manifestazioni in luoghi pubblici e privati ( centri abitati, strade provinciali e

statali, sedi comunali, ecc…) rivendicando la centralità dell’agricoltura e la sovranità alimentare; unica via

per sfuggire alle imposizioni e ai ricatti commerciali delle super potenze e delle multinazionali. Nel breve

periodo il Governo Nazionale, in concerto con le Regioni, e con appositi strumenti normativi imponga prezzi

calmierati ai mezzi tecnici impiegati nel settore produttivo agricolo e al contempo garantisca la vendita

degli agroalimentari nella difesa contestuale del produttore e del consumatore. In prospettiva e per il

periodo di medio termine definisca piano produttivi e colturali nel rispetto della “Transizione ecologica”,

ma soprattutto attuando concrete linee programmatiche garantendo il produttore e il consumatore.

Prima la pandemia e poi la guerra ci insegnano che il progresso, il benessere, la democrazia e la pace sociale

si fondano anche e soprattutto sul principio della compensazione e della maturità dei diversi settori

produttivi di un sistema.

In conclusione, Tavolo Verde Puglia e Basilicata, in questo senso, si augura che il governo italiano dia,

quanto prima, segnali concreti ed immediati a favore dei produttori agricoli partendo da interventi a

carattere locale, regionale e nazionale e attivando in tempi brevi anche i fondi del PNRR (Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza).

Marconia, 21/03/2022

Prof. Francesco Malvasi

Tavolo Verde Puglia e Basilicata