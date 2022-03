JOVANOTTI – “I Love You Baby disco novità su Radio Laser da oggi 21 marzo 22

LORENZO JOVANOTTI

I LOVE YOU BABY è una serenata rock’ n’ roll, è JOVANOTTI nella sua vena romantica che si balla, da alzare il volume della radio quando passa la canzone. Nuovo singolo e nuova puntata del DISCO DEL SOLE, arriva oggi, primo giorno di primavera, in radio e su tutte le piattaforme digitali per Polydor Universal Music.

Scritto da Lorenzo e prodotto nella nuova versione da Sixpm, I LOVE YOU BABY fiorisce in ogni angolo del globo tra chitarre blues-rock e sonorità flamenco, con archi dritti e catalizzatori per un sound insistente, nevrotico, imprevedibile, dai toni esotici con contaminazioni anglofone. Il climax ascendente del fronte strumentale restituisce, fortissima, tutta la carica e l’intenzione del ritornello-mantra, strepitato dadaista, da cantare ad libitum con JOVANOTTI, o se non altro fino a quando gli occhi della baby non avranno ritrovato la perduta lucentezza.

Il DISCO DEL SOLE è un oggetto volante non identificato, uno streaming, una filosofia, ma soprattutto il fiume libero dei brani scritti da Lorenzo a due anni e mezzo di distanza da La Nuova Era. Dopo le prime nuove canzoni, tra cui LA PRIMAVERA che ha raggiunto la vetta dei brani più ascoltati in radio, I LOVE YOU BABY traccia un ulteriore frammento del movimento costante che JOVANOTTI sta componendo mese dopo mese, settimana dopo settimana, senza uno schema, senza un piano deciso: il flusso continua a scorrere.

Con I LOVE YOU BABY Lorenzo accorcia le distanze verso il JOVA BEACH PARTY, prima occasione per portare dal vivo, in mezzo alla gente, la sua nuova musica. E già oggi, a più di tre mesi di distanza dal debutto, Trident Music annuncia il primo SOLD OUT per la data di sabato 9 luglio a Marina di Ravenna. A breve tutto esaurito anche per le date di sabato 2 luglio a Lignano Sabbiadoro, di sabato 30 luglio a Barletta e di sabato 3 settembre a Viareggio. I biglietti sono disponibili sui circuiti www.ticketone.it, www.ticketmaster.it e www.ciaotickets.com. Info: www.tridentmusic.it.

JOVA BEACH PARTY – CALENDARIO

2 e 3 LUGLIO 2022 – LIGNANO SABBIADORO (UD) Spiaggia Bell’Italia­

8 e 9 LUGLIO 2022 – MARINA DI RAVENNA (RA) Lungomare (9 LUGLIO SOLD OUT)

13 LUGLIO 2022 – AOSTA (GRESSAN) Area Verde

17 LUGLIO 2022 – ALBENGA (VILLANOVA, SV) Ippodromo dei Fiori

23 e 24 LUGLIO 2022 – MARINA DI CERVETERI (RM) Lungomare degli Etruschi

30 e 31 LUGLIO 2022 – BARLETTA Lungomare Mennea

5 e 6 AGOSTO 2022 – FERMO Lungomare Fermano

12 e 13 AGOSTO 2022 – ROCCELLA JONICA (RC) Area Natura Village

19 e 20 AGOSTO 2022 – VASTO (CH) Lungomare Duca degli Abruzzi

26 e 27 AGOSTO 2022 – CASTEL VOLTURNO (CE) Spiaggia Lido Fiori Flava Beach

2 e 3 SETTEMBRE 2022 – VIAREGGIO (LU) Spiaggia del Muraglione

10 SETTEMBRE 2022 – BRESSO-MILANO Aeroporto