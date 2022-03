CS – GINOSA (TA), STAGIONE TEATRALE 2022: LA POLITICA DI NILDE IOTTI E I DIRITTI DELLE DONNE NELLO SPETTACOLO “NILDE MIA’

GINOSA (TA), STAGIONE TEATRALE 2022:

LA POLITICA DI NILDE IOTTI E I DIRITTI DELLE DONNE NELLO SPETTACOLO “NILDE MIA’’

Quarto appuntamento domenica 27 marzo con la Stagione Teatrale 2022 del Comune di Ginosa realizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Al Teatro Alcanices andrà in scena “Nilde Mia’’, il nuovo spettacolo della regista Paola Leone, nato all’interno di “Le Donne si raccontano… modera Nilde Iotti”.

Un progetto di promozione sui diritti della donna, fatto con le donne, che ha coinvolto un gruppo di studentesse, un gruppo di detenute e un gruppo di signore attiviste politiche l’Armata Rosa di Melpignano una cittadina in provincia di Lecce.

Il lavoro teatrale nasce dalla voglia di indagare quelle difficoltà di essere donna e ricoprire un ruolo pubblico, istituzionale in una società ancora troppo sessista e omofoba. Uno spettacolo sui diritti delle donne e su quanto ancora c’è da fare per raggiungere la parità di genere.

Un omaggio alla politica di Nilde Iotti, un riconoscimento alla sua pratica politica e al ruolo che le donne hanno avuto nella nostra storia del nostro paese.

Dedicato a tutte le donne che credono ancora che il mondo si deve e si può cambiare e che abiteranno su questa terra.

27 marzo 2022

Compagnia Teatrale Io Ci Provo

NILDE MIA

con Silvia Lodi

testi di Valentina Diana

costumi Lapi Lou

scenografie Egle Calò

ideazione, drammaturgia e regia PAOLA LEONE

BIGLIETTI

Posto unico € 10,00

La vendita di biglietti si terrà previa prenotazione telefonica al numero 320-7413079 (Pro Loco Pietro D’Amelio Ginosa) dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle 19.00 e la sera dello spettacolo al Teatro Alcanices dalle 19.30 a inizio spettacolo.

Orario:

Porte ore 20.30 / sipario 21.00

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

Per entrare in teatro il pubblico deve essere in possesso di Green Pass valido e di dispositivi di protezione delle vie respiratorie secondo le normative vigenti.