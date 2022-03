Verso CMB Matera vs Came Dosson, le parole del direttore sportivo Angelo Pascale

La Serie A non conosce pause, neanche 72 ore e si torna nuovamente in campo. L’ Opificio 4.0 CMB Matera torna in campo tra le mura amiche del PalaErcole di Policoro Venerdì 18 marzo alle ore 20:30 per affrontare i veneti della Came Dosson nella 23° giornata. Il CMB è reduce dal pareggio casalingo contro i piemontesi della L84 mentre i veneti dal 3-3 casalingo contro il Napoli. La Came è sicuramente una delle squadre più in forma del campionato e sta recuperando punti importanti persi nel girone di andata. Il punto sul momento del CMB con il direttore sportivo biancazzurro Angelo Pascale:

“Contro il Manfredonia abbiamo creato veramente tanto ma non siamo stati in grado di segnare e in questo sport, come in tutti gli sport, se non si concretizza sono gli avversari a portare i punti a casa. Contro L84 si è visto che non stiamo attraversando un buon periodo, non solo dal punto di vista di punti ma anche del gioco. Venerdì contro la Came abbiamo l’occasione di riprendere il cammino intrapreso. Sono convinto che tutte le squadre in tutte le stagioni attraversano un periodo negativo, speriamo di riprenderci subito anche perchè la classifica mostra che abbiamo perso punti importanti in casa e dimostra che in questo campionato tutte le partite sono una finale e se non si lotta con la giusta cattiveria alla fine si perde. La Came è una squadra che in questo momento sta bene, sta facendo bene, sta risalendo in classifica e sarà sicuramente una partita difficile che deve essere messa subito sui binari giusti. Veramente peccato per le ultime due partite ma abbiamo l’occasione di recuperare tra poche ore e questo deve essere l’unico obiettivo. Abbiamo ancora tante gare da disputare e le final Eight alle porte, sappiamo benissimo che sono tutte squadre competitive, il Pescara ha una rosa con dei giocatori con molta esperienza nelle partite in-out ma se giochiamo da CMB possiamo arrivare veramente lontano”.

Appuntamento venerdì 18 marzo, ore 20:30, PalaErcole di Policoro. La partita sarà trasmessa in diretta su www.futsaltv.it.