PM VOLLEY ASD

Impegno casalingo per la PM Volley Potenza che ritorna in campo sabato alle 18:00 dopo aver superato le problematiche Covid, alla Caizzo sarà di scena la Just British Adria Academy. La PM Volley deve inoltre recuperare il match di Corato che è stato ulteriormente rinviato a causa delle positività Covid che questa volta hanno colpito la società barese con la gara riprogrammata per mercoledì 30 marzo; martedì 22 invece toccherà recuperare la gara in casa della City Moda Amatori Bari. Con tanto impegno e grinta la formazione guidata da coach Elena Ligrani si appresta a scendere in campo contro una formazione non semplice che ha raccolto nel corso della stagione quattro vittorie e 14 punti all’attivo. La gara prenderà il via alle ore 18:00 presso la Palestra Caizzo di Potenza, sarà possibile seguire il match in live streaming sui canali social PM Volley Potenza.

Correlati