L’Associazione Centro Studi Leone XIII Basilicata organizza per la giornata di oggi venerdì 18 Marzo alle ore 18, presso la sua sede sociale di Rionero, il meeting “Aree turistiche a confronto, Monticchio e Castelmezzano”, con il sindaco di Castelmezzano, Nicola Valluzzi e con il socio-economista Antonio Romano del centro studi. Scopo dell’iniziativa è mettere in relazione aree turistiche per capire punti di forza e punti di debolezza, per mettere ad analisi problemi e soluzioni, per potenziare attività e strutture di accoglienza. La Basilicata, negli ultimi trent’anni, ha perduto – riteniamo – centomila persone andate via per sfiducia e per assenza di prospettive. I finanziamenti importanti, questo ed altri che si aggiungeranno, dovranno invertire la rotta e creare appunto fiducia e prospettive importanti. Nel Comprensorio delle Dolomiti Lucane, un territorio di 1750 abitanti, vi sono oltre 172 partite iva, il 10 per cento della popolazione impegnata in iniziative ed attività in grado di muovere tanti piccoli fattori economici. Basta “Il volo dell’Angelo”, basta la Funivia di Monticchio che finalmente ora, dopo 40 anni, tornerà ad essere riprogettata, a dare segnali importanti. E’ il sogno che si avvera, e non è retorica.

Pasquale Tucciariello – presidente Centro Studi Leone XIII

