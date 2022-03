LUNEDI 21 marzo 2022,Corritalia 2022-Insieme per i beni culturali e ambientali.

Un percorso podistico con le scuole per ambiente e legalità al Parco del Rauccio, promosso da AICS

Lecce e WWF Salento, con il sostegno dei Comuni di Lecce e Surbo. È previsto un intervento del

Sindaco di Lecce, Carlo SalveminiDopo due anni di stop a causa della pandemia, torna lunedì 21 marzo la Giornata Podistica Nazionale

“Corritalia – Insieme per i Beni Culturali e Ambientali”, indetta dalla direzione nazionale Aics e giunta

quest’anno alla sua 29esima edizione.

A Lecce, in più, in concomitanza con la “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle

vittime innocenti delle mafie”, al tema dei beni culturali e ambientali, si legano anche quelli della

legalità e dell’antimafia.

La manifestazione intende ribadire l’obiettivo di unire idealmente l’impegno per lo sviluppo dello

sport praticato, con l’impegno per la tutela del patrimonio storico – culturale – ambientale italiano.

Il percorso podistico si svolgerà nel Parco Regionale Bosco e Paludi Rauccio, privilegiando così itinerari

particolarmente interessanti sotto il profilo paesaggistico, culturale, architettonico ed urbanistico.

Nella versione salentina, il WWF Salento e il Comitato Provinciale Aics – Associazione italiana

cultura e sport – di Lecce realizzano l’evento con una gara di corsa non competitiva rivolta ai più

piccoli delle scuole primarie e delle scuole secondarie di secondo grado. Con il sostegno dei Comuni

di Lecce e Surbo, le organizzazioni territoriali hanno voluto coinvolgere gli Istituti Scolastici

Comprensivi “Ammirato-Falcone” di Lecce, “Elisa Springer” di Surbo e Dante Alighieri di Villa Castelli

di Brindisi.

Oltre alla gara podistica, sempre presso il Parco Rauccio, i partecipanti ammireranno il suggestivo

luogo attraverso le escursioni svolte con WWF Salento. A queste, si uniranno le attività ludico-

didattiche tenute dalla stessa organizzazione ambientalista, con l’APS Camera a sud e l’associazione

studentesca universitaria EverGreen.

“Corritalia” e la giornata in memoria delle vittime delle mafie ben si intrecciano, specie alla luce della

recente modifica costituzionale degli articoli 9 e 41. “Il Parlamento italiano ha introdotto tra i principi

fondamentali della nostra Costituzione – spiega Vittorio De Vitis, responsabile di WWF Salento – la

tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. Un passo fondamentale per progettare

interventi e per difendere il territorio.”

“Abbiamo voluto posticipare di un giorno lo svolgimento del “Corriitalia – chiarisce Matteo Pagliara,

Presidente APS Camera a sud e del Comitato Aics Lecce – proprio per risaltare l’importanza tanto

della memoria legalitaria e anti-mafiosa, tanto dell’ambiente. Infatti – conclude Pagliara – in tutta

Italia e soprattutto nel nostro Meridione, sempre di più, le mafie sono autrici di quegli “eco-disastri”,

che tanto deturpano e distruggono il nostro territorio.” La giornata sarà dunque occasione per conoscere la bellezza del Rauccio, comprendere

l’importanza dello stare insieme e di opporsi alle mafie, in difesa di tutti e di ciò che ci circonda.

Le classi e gli studenti coinvolti si avvicinano alla giornata del “Corritalia” attraverso attività fatte in

orario scolastico. In particolar modo, le studentesse e gli studenti di Villa Castelli hanno immaginato

attività nel campo ambientale con il progetto finanziato dall’impresa sociale “Con i bambini”,

ovvero “Lo zainetto dei saperi”. Al centro di tali lavori, il racconto del Parco Rauccio con una

rappresentazione dei suoi elementi caratteristici, anche attraverso una poesia o un piccolo scritto;

cartoline su alcuni aspetti naturalistici o paesaggistici: il tasso, la volpe, il leccio, il canneto, la

tartaruga palustre, la masseria, il gheppio, la poiana, la civetta, la “pagghiara”, il bacino lacustre

dell’idume, l’ambiente delle spiagge e delle dune.

Alle 13.30, poi, l’intervento del Sindaco del Comune di Lecce, Carlo Salvemini che con l’assessore alle

Politiche Urbanistiche Rita Miglietta porterà i saluti cittadini e si soffermerà sull’importanza della

giornata culturale, ambientale e per la legalità.

La giornata si concluderà con un pranzo, al quale seguiranno le premiazioni delle opere e delle gare

di cui saranno protagonisti i piccoli e le piccole partecipanti delle scuole leccesi e brindisina.

