Forum Democratico: le famiglie di Pisticci Scalo non possono e non devono essere ignorate e dimenticate.

Come accade di solito, durante la campagna elettorale, per l’elezione dell’Amministrazione comunale di Pisticci, il quartiere residenziale di Pisticci Scalo, diventa all’improvviso, oggetto di discussione, di ricordi e, soprattutto, di promesse mai mantenute.

Qualche giorno fa, su alcune testate giornalistiche locali è stato pubblicato l’articolo di una mamma premurosa che chiedeva alle aziende del territorio della VALBASENTO di realizzare un parco giochi per i bambini che abitano nel quartiere ”dimenticato”, per la prossima estate. Tale richiesta è stata avanzata in virtù del fatto che in esso, nel mese di settembre, sono stati avviati dei lavori di riqualificazione ma, dopo l’elezione dell’attuale amministrazione comunale, guidata dal Sindaco pro tempore Dr. Domenico Albano, tali lavori sono stati sospesi, per dei cambiamenti che alcuni residenti hanno ritenuto non adatti al processo di riqualificazione.

Detto questo, ci chiediamo, a distanza di sei mesi e con l’inizio della primavera, quando ripartiranno i lavori, visto che i ragazzi avrebbero bisogno, dopo una lunga e difficile situazione vissuta per causa Covid, di andare al parco, per potersi ritrovare e stare insieme? Attualmente, tutto tace e tutto è fermo!!!!

La riqualificazione, però, non è il solo problema. Ad esso si aggiunge il modo in cui si vive nel quartiere, che continua ad essere sporco e pieno di erbacce infestanti, dimenticato, ancora una volta, subito dopo le elezioni amministrative.

Chiediamo, pertanto, all’Amministrazione Comunale di intervenire sia per il decoro del quartiere che per i lavori di riqualificazione, come previsto dal progetto esecutivo. Gradiremmo, inoltre, sapere quando ripartiranno i lavori e soprattutto quanto è costato e quanto costerà al quartiere residenziale ed in particolare ai cittadini la sospensione dei lavori?

Pertanto, auspichiamo che i lavori riprendano al più presto, per dare la possibilità ai nostri ragazzi di poter usufruire, durante la primavera e l’estate del poco spazio a disposizione, per potersi divertire e socializzare.

Le famiglie di Pisticci Scalo non possono e non devono essere ignorate e dimenticate.



Segreteria di Forum Democratico Salvatore Losenno