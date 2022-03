CARBURANTI, DE BONIS (FI): GIORGETTI E PATUANELLI INTERESSINO ANTITRUST￼

“Che sia in corso una speculazione sui prezzi delle materie prime e sull’energia quasi completamente

slegata dal contesto internazionale e dalla guerra, che purtroppo sta colpendo il popolo ucraino, è sotto gli occhi di tutti. Anche il Ministro Cingolani ha parlato di una vera e propria truffa. Per questo ho deciso, insieme ad altri diciannove colleghi diForza Italia, di presentare un’interrogazione parlamentare per chiedere ai Ministri Patuanelli e Giorgetti di intervenireinteressando del caso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, già sollecitata da cittadini e associazioni di

consumatori”.

Così il senatore di Forza Italia Saverio De Bonis commenta l’interrogazione ai ministri delle Politiche agricole StefanoPatuanelli e dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, presentata insieme ai colleghi Aimi, Papatheu, Perosino, Rizzotti, Floris, Cesaro, Vitali, Pagano, Dal Mas, Caliendo, De

Siano, Cangini, Binetti, Serafini, Galliani, Siclari, Saccone, Tiraboschi, Boccardi:https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Sindisp/0/1343483/index.html.

“Anche la magistratura – continua il senatore – si sta occupando giustamente del caso ma non possiamo aspettare i suoilunghi quanto legittimi tempi. Dobbiamo intervenire subito per bloccare la speculazione e per abbassare i prezzi che pesanosulle famiglie e le imprese. Solo l’AGCM può con i suoi strumenti e le sue prerogative effettuare delle istruttorie per accertareeventuali comportamenti collusivi e riportare la situazione ad un livello accettabile”.

Qui il link al video Facebook in cui il senatore spiega il senso dell’interrogazione: https://fb.watch/bQeAhsL0Gl/