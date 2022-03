Tutto pronto per l’incontro sul Turismo organizzato dal Comune di Matera – l’appuntamento è per domani 18 marzo al Mulino Alvino tutta la giornata

Tutto pronto e posti esauriti per l’incontro organizzato dal Comune di Matera sul Turismo, dal titolo: TURISMO A MATERA: ABBIAMO UN PIANO. Dalla strategia regionale ai servizi turistici cittadini. Tavoli di progettazione partecipata pubblico-privato.

All’invito aperto a partecipare all’evento hanno risposto circa 90 stakeholders del settore turistico materano, tra cui rappresentanti di enti pubblici, associazioni di categoria, e operatori economici della ricettività, della ristorazione e dei servizi turistici.

L’evento consisterà in una intera giornata di progettazione partecipata pubblico-privata. La prima parte dei lavori sarà svolta con tutti i partecipanti, e sarà possibile seguirla anche in streaming a distanza, successivamente si svolgerà la prima parte dei lavori dei gruppi su tavoli tematici che si terranno esclusivamente in presenza.

Tra i relatori invitati all’incontro saranno presenti Alessandro Ghinelli, Sindaco di Arezzo che parlerà dell’esperienza delle fondazioni comunali aretine per la valorizzazione e l’affermazione della risorsa culturale e turistica. Antonio Nicoletti, Direttore APT Basilicata che illustrerà il ruolo di Matera nel piano strategico del marketing turistico della Basilicata, Tullio Romita Professore associato di Sociologia del Turismo presso l’Università della Calabria che tratterà di come organizzare lo sviluppo turistico locale con la sostenibilità e un ruolo sinergico tra gli attori pubblici e privati, Raffaele Vitulli come Referente Materahub.

La conclusione sarà dedicata alla condivisione dei risultati finali dei tavoli che saranno condivisi con tutti i partecipanti.

L’evento potrà essere seguito sulla pagina Facebook di Matera Welcome il nuovo portale e brand turistico della città di Matera: https://www.facebook.com/Materawelcome

PROGRAMMA:

18 marzo 2022 – Alvino 1884

TURISMO A MATERA: ABBIAMO UN PIANO.

Dalla strategia regionale ai servizi turistici cittadini. Tavoli di progettazione partecipata pubblico-privato.

Obiettivo: disegnare in maniera partecipata servizi turistici comunali pubblico-privati in attuazione della strategia turistica regionale, elaborata dall’APT, e delle specifiche tematiche proposte dal Comune di Matera.

ore 08.30 – Arrivo dei partecipanti

Welcome coffee

09.15 – 10.30 – Inizio lavori

Domenico Bennardi

Sindaco di Matera

Accogliere, Promuovere e informare: le azioni intraprese dall’Amministrazione comunale e i progetti in corso per il turismo a Matera

Alessandro Ghinelli

Sindaco di Arezzo

L’esperienza delle fondazioni per la valorizzazione e l’affermazione della risorsa culturale e turistica

Antonio Nicoletti

Direttore APT Basilicata

Matera nel piano strategico del marketing turistico della Basilicata

Tullio Romita

Professore associato di Sociologia del Turismo, Università della Calabria

Organizzare lo sviluppo turistico locale: sistemi, sostenibilità, ruolo degli attori pubblici e privati

Raffaele Vitulli

Referente Materahub

Misurare, analizzare e utilizzare i dati turistici: i progetti europei “Impactour e CultourData”

Dalle ore 10.30 alle ore 14.00 – Tavoli tematici

Ore 14.00 Lunch break

Dalle ore 15.30 Ripresa dei lavori

Ore 17.00 Restituzione dei risultati dei tavoli

Ore 17.30 Conclusioni

N.B.

Per eventuali interviste al Sindaco con delega al turismo da remoto, è possibile contattare direttamente il Sindaco o la segreteria del Sindaco ai recapiti sotto indicati.