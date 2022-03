Leonardo Vergiate Divisione elicotteri: Ugl metalmeccanici nelle elezioni per il rinnovo della Rsu/Rls ottiene un grandissimo risultato￼

Nelle elezioni per il rinnovo della Rsu/Rls del sito Leonardo Vergiate Divisione Elicotteri, la lista della Ugl metalmeccanici, presentata per la prima volta nel sito Varesino ha ottenuto il 13,35% dei voti validi e ha eletto 2 Rsu, Luigi Panico eletto anche Rls e Giosuè Rodia.Si tratta di un risultato straordinario poiché la Ugl metalmeccanici, incrementa la propria rappresentanza anche a Vergiate, oltre a quella dei siti di Brindisi e di Anagni. Questo dimostra che il progetto sindacale partecipativo e propositivo della Ugl metalmeccanici sta dando risultati importanti in ogni realtà in cui vengono presentate liste della nostra Organizzazione.Il Segretario Nazionale Antonio Spera e, Adelmo Barbarossa Segretario Confederale nonché Vice Segretario Nazionale UglM con delega del Gruppo Leonardo, si complimentano con, “i due neo Rsu Luigi Panico e Giosuè Rodia, con il segretario della Utl/Ugl di Varese Luciano Tallarico, con il segretario Provinciale della Ugl metalmeccanici Concetto Cicero, con i nostri rappresentanti nella commissione elettorale, con tutti i nostri candidati e con tutti i lavoratori che ci hanno dato la loro preferenza: tutti insieme hanno contribuito a questo straordinario risultato, in una realtà industriale del Gruppo Leonardo che si caratterizza per la professionalità dei suoi dipendenti e per la qualità dei suoi elicotteri, riconosciute in tutto il mondo. La Ugl metalmeccanici – concludono Spera e Barbarossa – è presente e continua a crescere, in termini di delegati ed iscritti in tutte le realtà del Gruppo Leonardo, Divisioni, Aziende controllate e partecipate”.

