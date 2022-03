Itas Marconia: secondo classificato nel concorso per la Giornata del Paesaggio

Non solo una data celebrativa, ma l’occasione per fare del proprio territorio una testimonianza corale, offrendo ad esso, attraverso un contributo visuale, quella spinta narrativa sottrattagli per troppo tempo.

È sulla base di tali presupposti che si è svolta ieri, nella fantastica cornice del museo archeologico nazionale di Muro Lucano, la premiazione del contest foto e video PasseggiAmo – Dialoghi con la Basilicata, promosso dalla Direzione Generale dell’Ambiente del Territorio e dell’Energia della Regione Basilicata. Attuatori dell’iniziativa la Fondazione Ambiente Ricerca Basilicata – FARBAS, in collaborazione con l’Agenzia di Promozione Territoriale – APT.

A raccogliere l’invito la classe IV A dell’Istituto Tecnico Agrario “G. Cerabona”, classificatasi al secondo posto nell’ambito della categoria “FotografiAmo a scuola”, contest rivolto agli istituti scolastici di secondo grado dell’intera regione.

Oltre duecentocinquanta lavori da valutare, per una giuria composta, tra gli altri, dal vicedirettore di Rai 1 Angelo Mellone e Raffaele Petralla, docente di fotografia. Presente anche Peppone Calabrese, volto noto della lucanità per la sua presenza a Linea Verde.

Un percorso che ha dato la possibilità ai giovani studenti di raccontare, attraverso il mezzo fotografico, il proprio paesaggio, nell’ambito di un processo più ampio che possa portare a una maggiore consapevolezza dell’importanza ambientale e culturale dello stesso. L’obbiettivo si iscrive in una sempre crescente identificazione dell’uomo con il proprio territorio; territorio che egli contribuisce a definire sulla base delle dinamiche messe in atto. Far sì che tali dinamiche costituiscano terreno fertile per la tutela attiva dell’ambiente circostante, rappresenta il fine ultimo non solo di progetti come questo, ma anche la responsabilità che l’istituzione scolastica pone in essere nell’educazione delle nuove generazioni.

Simona Pellegrini