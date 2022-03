IL TEAM DEI CUOCHI LUCANI PRONTO PER I CAMPIONATI DELLA CUCINA ITALIANA A RIMINI

Prove generali all’hotel Bouganville di Picerno per il team Basilicata dell’Unione Regionale Cuochi Lucani. Nelle cucine del locale, gli chef Giuseppe De Rosa (team manager), Battista Guastamacchia, Antonio Farella, Enzo Guastamacchia, Giuseppe Pepe, Maria Ciola, Luciano De Palma, Patrizia Viola, Francesco Timpone, Nicola Stefanile hanno preparato i piatti che presenteranno nel corso dei Campionati della Cucina Italiana che si svolgeranno a Rimini dal 27 al 30 marzo. Prelibatezze dalle ricette top secret che ieri sera a Picerno sono state servite ad ospiti esperti pronti a valutare e fornire le ultime indicazioni sulla messa a punto delle pietanze. Per il team Basilicata, una prova fondamentale in vista dei campionati, gli chef infatti, dopo che i vari team Basilicata hanno conquistato la medaglia d’oro nel 2018 a Montichiari e nel 2020 a Rimini nella sezione “cucina calda” sono determinati ad ampliare il medagliere. “ Questa è stata l’ultima simulazione- ha spiegato ieri sera Battista Guastamacchia, presidente dell’associazione cuochi materani- andiamo a Rimini per difendere quello che per due anni è stato conquistato. Contiamo su un team giovane con una voglia pazzesca di portare a casa ottimi risultati”. Ai campionati, accanto alle abilità degli chef, fondamentale sarà il valore aggiunto dei prodotti di qualità del territorio. “ A Rimini porteremo i prodotti di punta della nostra terra- ha anticipato Giuseppe De Rosa team manager- il peperone crusco, il pistacchio di stigliano, l’arancia , la ‘pezzente’ e la farina di grano arso, che abbiamo inserito sia nello starter che nella main course e finanche nel dolce, un menù armonioso con prodotti che vogliamo anche far conoscere ad un pubblico più vasto, come la farina di grano arso alla base di uno degli special di quest’anno che è appunto la pasta. Prodotti di qualità per i quali ringraziamo la Coldiretti Basilicata, che ci sta supportando in queste iniziative”. Nel corso della serata di presentazione dei piatti, hanno fatto visita al team, il governatore lucano Vito Bardi, e gli assessori Francesco Fanelli e Vincenzo Baldassarre.

