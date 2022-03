FONDI PER LA VIABILITA’.L’ASSEMBLEA DEI SINDACI AREA INTERNA SUD SALENTO HA APPROVATO IL PIANO DEGLI  INTERVENTI

L’Assemblea dei sindaci dell’area interna ”Sud Salento”, convocata dal presidente Stefano Minerva e riunitasi ieri nella sala consiliare di Palazzo dei Celestini a Lecce, ha approvato il Piano degli interventi, per un totale di 4 milioni e 752mila euro, relativo al miglioramento dell’accessibilità alle aree interne e sicurezza stradale. La provincia di Lecce è infatti assegnataria di questo cospicuo importo, grazie a un decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (il numero 394 del 2021), che ha destinato 300 milioni di euro complessivamente, per il periodo 2021-2026, in favore delle cosiddette Aree interne, relativi al Fondo Investimenti Viabilità Aree Interne che rientra negli interventi previsti dal PNRR.

Questi fondi vanno utilizzati fino al 2026 a beneficio esclusivo dell’Area interna Sud Salento, così come previsto dal decreto ministeriale, che è l’unica area interna riconosciuta. Comprende 17 Comuni (di cui 13 di Area Progetto e 4 di Area Strategica): Alessano, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del Capo, Miggiano, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Patù, Presicce-Acquarica, Salve, Specchia, Taurisano, Tiggiano, Casarano, Ruffano, Tricase, Ugento.

Il Piano, che è nato dal confronto sviluppatosi nel corso di diverse riunioni dell’Assemblea dei sindaci interessati, prevede diversi interventi, tutti a beneficio di strade più sicure: illuminazione stradale, bitumatura di piani viabili, intersezioni, rotatorie, messa in sicurezza di incroci e di un ponte (in località Guardiola).

Il prossimo step sarà ora quello di inserire gli interventi prioritari nella Programmazione prevista dal decreto, anno per anno fino al 2026, che andrà comunicata al Ministero entro il 31 marzo 2022.

“L’approvazione del Piano è un passo decisivo per il territorio e ha visto la Provincia di Lecce protagonista nel suo ruolo di coordinamento dello sviluppo locale, anche rispetto a questa nuova e grande opportunità per il Salento. Ringrazio gli Uffici provinciali e gli amministratori dei Comuni coinvolti per aver lavorato intensamente al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Ora puntiamo ad arrivare quanto prima alla validazione da parte del Ministero degli interventi individuati e così avremo economie importanti, quasi 5 milioni di euro, che si riverbereranno sul territorio”, dichiara il consigliere provinciale delegato al Coordinamento Aree interne Ippazio Morciano, che ha presieduto l’incontro di ieri, coadiuvato dal dirigente provinciale del Servizio Viabilità Luigi Tundo e dal segretario generale della Provincia Angelo Caretto.