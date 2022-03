Chiarelli (Camera di commercio): «Sinergia tra le istituzioni fondamentale per il rilancio del territorio. Incontrerò tutti i candidati sindaci di Taranto».￼

«Credo fermamente nella sinergia tra le istituzioni e nel lavoro di squadra, ciascuno nel proprio ruolo ma tutti tesi a raggiungere lo stesso obiettivo. La Camera di commercio opera come facilitatore del dialogo tra le istituzioni del territorio. Per questo incontrerò tutti i candidati sindaci a Taranto».È stato questo il commento dell’Onorevole Gianfranco Chiarelli, Commissario straordinario dell’Ente camerale, al termine dell’incontro con Walter Musillo, incontro che il candidato sindaco per il Centrodestra a Taranto aveva richiesto nelle scorse settimane per presentare il proprio programma con riguardo al sistema delle imprese.È stato affrontato anche il tema Ilva, sul quale il Commissario, diversamente da quanto è stato riportato in modo improprio da alcune testate, ha naturalmente ribadito le posizioni espresse in passato sulla necessità di dare attuazione al piano già previsto dal Governo di ristrutturazione degli impianti in chiave Green e decarbonizzazione, privilegiando la salute dei cittadini e garantendo la continuità dell’occupazione.

