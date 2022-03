AVIS CELEBRA IN BASILICATA LA FESTA DEL PAPA’

Anche l’Avis celebra quest’anno, in Basilicata, il 19 marzo con una giornata dedicata ai “papà donatori”. Diverse le iniziative organizzate per l’occasione sul territorio regionale, in particolare a Potenza la manifestazione si terrà presso l’unità di raccolta , in via don Uva, 6, dalle ore 8 e15 alle 11 e presso il centro trasfusionale dell’ospedale “San Carlo” dalle 8 alle 12. “Che tu sia padre, figlio, marito, fratello poco importa – è l’appello della locale sezione Avis – in questo giorno vogliamo celebrare tutti gli uomini che sono guida e punto di riferimento da seguire per la famiglia”. Un invito a compiere “un gesto che vale doppio” è rivolto, anche, dalla sezione Avis di Lauria che aspetta i donatori, presso il locale ospedale, dalle 8 alle 11. A Pisticci,invece, l’Avis onorerà la giornata dedicata a San Giuseppe, assieme ad altre associazioni del territorio, con una santa messa, alle 19, e a seguire l’accensione dei falò e una degustazione di prodotti tipici. Nel resto della regione, a Roccanova, Garaguso, Oppido lucano, Picerno, Ruoti, Genzano di lucania, Grumento, Filiano, Muro lucano, Castelluccio inferiore, Matera, Montescaglioso, Stigliano, Pietragalla, San Fele e Latronico, sarà possibile donare da oggi e fino a domenica grazie a ben 15 raccolte organizzate sia nelle sedi fisse che attraverso autoemoteche. “Presso le nostre sezioni lucane ogni giorno – spiega il presidente di Avis regionale, Sara De Feudis – sono molti i papà che vengono a donare, compiendo uno straordinario esempio di civiltà e soprattutto di amore nei confronti del prossimo e quindi dei propri figli. A loro, infatti, rivolgiamo il nostro grazie, fiduciosi che il loro gesto sia seguito dalle future generazioni”.

