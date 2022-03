𝐑𝐈𝐀𝐏𝐑𝐄 𝐈𝐋 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐑𝐎 𝐏𝐄𝐑 𝐋’𝐈𝐌𝐏𝐈𝐄𝐆𝐎 𝐀 𝐏𝐈𝐒𝐓𝐈𝐂𝐂𝐈 𝐒𝐂𝐀𝐋𝐎

β€œLa Giunta Regionale ha approvato il “Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro” con il quale si Γ¨ decisa la riapertura del Centro per l’impiego della Valbasento.Β

In seguito ad una feconda interlocuzione con ARLAB, per il nuovo CPI sono stati individuati degli immobili di proprietΓ comunale a Pisticci Scalo, che rispondono ai requisiti prescritti dalla legge e nello stesso tempo sono adeguatamente serviti dai mezzi di trasporto pubblico.Β

Prima della riapertura saranno realizzati degli interventi di ammodernamento e manutenzione straordinaria per adeguare gli spazi alle rinnovate esigenze di erogare ai cittadini servizi pubblici di qualitΓ .

La nuova sede, che sarΓ concessa in comodato d’uso gratuito, occuperΓ tutto il piano terra di un fabbricato ubicato a Pisticci Scalo, in precedenza sede di una scuola. L’edificio si presenta in discrete condizioni manutentive, Γ¨ facilmente accessibile, dispone di parcheggio antistante e la zona Γ¨ ben servita dai mezzi pubblici.Β Β Abbiamo aggiunto un altro importante tassello per la rigenerazione del nostro territorio troppo a lungo trascurato e continuamente soggetto ad un processo di spoliazione di servizi essenziali come il CPI”.

Così in una nota il Sindaco di Pisticci, Domenico Albano.

Correlati