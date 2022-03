Di seguito il calendario degli appuntamenti speciali “Mostri in mostra”, presso

Bastione San Giacomo di Brindisi:

venerdì 1 aprile apertura straordinaria notturna fino alle ore 23;

domenica 10 aprile alle ore 10.30 letture mostruose interpretate dall’attore Mino

Profico;

venerdì 15 aprile alle ore 17, in occasione della Giornata mondiale dell’Arte,

dimostrazione di effetti speciali con trucco artistico con gli autori della mostra, i

fratelli Magrì.

La retrospettiva dedicata ai fratelli Gabriele e Vittorio Magrì, artisti degli effetti

speciali fantasy ed horror, organizzata dal Comune di Brindisi grazie all’idea e alla

curatela di Out Gallery, è visitabile fino all’1 maggio da lunedì a venerdì ore 16-20 /

sabato, domenica e festivi ore 10-13 e 16-20 (chiuso martedì).

Per info e prenotazioni: tel: 3478194946 – 3290073234

email: outgallery.segreteria@gmail.com

16 marzo 2022