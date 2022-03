Inaugurazione in memoria della vittime del Covid-19

Venerdì 18 marzo 2022 – ore 17.00

Si terrà venerdì 18 marzo 2022, alle ore 17.00, presso il parcheggio dei Palmenti di

Pietragalla, l’inaugurazione del giardino in memoria della vittime da Covid-19.

In occasione della Giornata nazionale per le vittime del COVID-19,

l’Amministrazione comunale di Pietragalla invita la cittadinanza a conservare e

rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa della pandemia

inaugurando il giardino a loro dedicato dove sarà piantato un ulivo.

«L’intitolazione di un giardino in memoria dei nostri concittadini caduti a causa del

Covid-19 – dichiara il sindaco Cillis – consentirà di mantenere sempre vivo il loro

ricordo. Insieme all’intera Amministrazione comunale, abbiamo deciso di realizzare

questo gesto dall’altissimo valore simbolico così da dedicare uno spazio

commemorativo a chi ci ha lasciati a causa della pandemia».