A GALLIPOLI PROSEGUE LA RASSEGNA “CALICI DI SANGUE” CHE ANTICIPA E LANCIA LA NUOVA EDIZIONE DELLA SAGRA DEL DIAVOLO.

TRA GLI OSPITI VITO DE LORENZI E ANTONELLO TAURINO.

Aspettando la nona edizione della Sagra del Diavolo, che dopo due anni di stop tornerà ad agosto, venerdì 18 marzo (ore 21 – ingresso gratuito con Super Green Pass e Mascherina FFP2) al Saloon – Vintage Bar & Barber shop sul Lungomare Galileo Galilei 139 a Gallipoli prosegue “Calici di Sangue”. Curata dal Collettivo Sbam, in collaborazione con Birrificio dei Popoli e Collettiva Edizioni, e coordinata da Luigi Bruno, chitarrista, cantante, frontman dei Muffx, fondatore della Ill Sun Records e ideatore della Sagra del Diavolo, la rassegna proporrà una serie di appuntamenti mensili tra musica, scrittura, arti e stili di vita. Tra gli ospiti della serata Vito De Lorenzi (percussionista e specializzato in tradizioni musicali extraeuropee), Roberta Cleopazzo (graphic designer, dj e scrittrice per Collettiva Edizioni), Antonello Taurino (attore, comico, autore, docente e formatore), Marcantonio Greco (illustratore e performer).

Fino al 2019, La Sagra del Diavolo è diventato un appuntamento fisso dell’estate salentina crescendo negli anni. Tra gli ospiti delle prime otto edizioni Claudio Simonetti (Goblin), Aldo Tagliapietra (Le Orme), The Winstons, Giuda, Vincenzo Vasi e Valeria Sturba (Ooopopoiooo), Dome La Muerte, The Cyborgs, Giöbia, Giungla, La Batteria, Mokadelic, Pan Del Diavolo, Yawning Man, Muffx, Universal Sex Arena, Ananda Mida, Ponzio Pilates oltre a numerosi artisti locali, fotografi, performer e altri “insoliti personaggi” come Massimo Pasca, Daniele Coricciati, Giuseppe “iosonopipo” Palmisano, Fabrizio Fontana, Francesco Sambati, Gianle Lametà, Gianluca Gallo e numerosi altri che hanno animato un’atmosfera carica di zolfo e divertimento.

Info e prenotazionisagradeldiavolo@gmail.com – 3460959223.