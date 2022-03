A CUTROFIANO UN INCONTRO SULLA GUERRA IN UCRAINA CON DANIELE DE LUCA

Venerdì 18 marzo alle 18 le Scuderie del Palazzo della “Principessa” Marianna Filomarini in Piazza Municipio a Cutrofiano ospiteranno un momento di approfondimento, sensibilizzazione e dialogo sulla Guerra inUcraina. All’incontro – promosso dal Museo della Ceramica – Biblioteca Comunale e dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con l’associazione 34° Fuso, le operatrici e gli operatori volontari del Servizio Civile (nell’ambito del progetto “In Reading 2019“) – parteciperà Daniele De Luca, docente di Storia delle relazioni internazionali dell’Università del Salento.

