UN SISTEMA STRADALE PER LA FRUIZIONE CICLOPEDONALE DELLA COSTA OTRANTO-SANTA MARIA DI LEUCA”:DOMANI LA CONFERENZA STAMPA A PALAZZO ADORNO DEL  PROGETTO DA 22 MILIONI DI EURO

Domani, mercoledì 16 marzo, alle ore 10, a Palazzo Adorno, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Realizzazione di un sistema stradale per la fruizione ciclopedonale della costa Otranto-Santa Maria di Leuca”, per un investimento complessivo di 22 milioni di euro.Si tratta della proposta progettuale che la Provincia di Lecce ha presentato al Ministero per il Sud e la Coesione territoriale, nell’ambito del Cis-Contratto Istituzionale di sviluppo “Brindisi-Lecce-Costa Adriatica”, che punta a riqualificare, valorizzare e promuovere uno dei litorali più belli d’Italia, comprendente i Comuni della costa adriatica delle Province di Lecce e Brindisi. Ad illustrare tutti i dettagli dell’ambizioso progetto e spiegare l’impatto e le ricadute che avrà sulla “fisionomia” turistica del Salento, saranno il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva, il consigliere provinciale delegato alle Politiche di valorizzazione del litorale adriatico e Pianificazione della viabilità Ippazio Morciano, il dirigente del Servizio di Governance Strategica e Pianificazione territoriale Roberto Serra e il dirigente del Servizio Viabilità ed Espropri Luigi Tundo. Sono stati invitati i consiglieri provinciali, il presidente dell’Ente Parco naturale regionale Costa Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase e i sindaci dei Comuni interessati: Otranto, Santa Cesarea Terme, Castro, Diso, Andrano, Tricase, Tiggiano, Corsano, Alessano, Gagliano del Capo, Castrignano del Capo.Lecce, 15 marzo 2022

