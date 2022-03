Regione e Apt a Napoli per la Borsa Mediterranea del turismo￼

Dopo il positivo riscontro guadagnato alla Fiera internazionale del cicloturismo, a Milano, che ha visto la partecipazione di ben 15 mila visitatori, L’APT e la Regione Basilicata parteciperanno alla XXV edizione della Borsa Mediterranea del Turismo che si terrà a Napoli presso la Mostra D’Oltremare dal 18 al 20 marzo.Nello spazio espositivo grande più di 70 metri quadrati ci saranno alcuni seller tra cui agenzie di incoming e tour operator che promuoveranno, in maniera eterogenea, alcune fra le proposte più suggestive della Basilicata puntando, in particolare, sul turismo all’aria aperta e sulle attività immerse in ambienti incontaminati, sull’offerta dei borghi oltre ovviamente alle tradizionali mete balneari e a Matera, la città più accogliente del mondo secondo Booking.com.In programma quattro importanti workshop tematici: Incoming, Terme Benessere e Vacanza attiva, Incentive & Congressi, Turismo sociale.Con circa 500 espositori, visitata da oltre 20000 visitatori e buyer internazionali selezionati dall’Enit, la BMT è una delle fiere turistiche più importanti del Mediterraneo e rappresenta quindi un’importante vetrina per gli operatori turistici lucani.“Dopo due anni di pandemia, anche per il 2022 i viaggiatori – afferma il direttore generale dell’Apt, Antonio Nicoletti – preferiranno viaggi sicuri e mete non troppo affollate. La Basilicata offre ai propri visitatori proposte coerenti con questo tipo di domanda. Cultura e natura, aria aperta, montagna, collina e mare, oltre ai grandi attrattori adrenalinici, sono il cuore dell’offerta lucana, forte di primati come quello di Matera, luogo più accogliente del mondo, e della Basilicata, regione più accogliente d’Italia. Dopo aver registrato l’attenzione di migliaia di appassionati alla fiera internazionale del cicloturismo a Milano, la Bmt ci vedrà presenti per rilanciare le tante proposte ed esperienze possibili nella nostra regione, tra percorsi ciclabili, itinerari slow, turismo dei borghi e turismo rurale, tour per gli amanti dell’enogastronomia. La Basilicata, insomma, ne ha per tutti i gusti e per tutte le passioni”.

Nell’ambito della Bmt il direttore Nicoletti interverrà alla convention denominata “Il Turismo del Futuro” che si terrà sabato 19 marzo alle ore 14 nella sala Mediterraneo. In particolare, Nicoletti si soffermerà su “I nuovi trend e strategie di marketing adottate per il 2022”. Nel panel dei relatori anche – Jorge Rubio Navarro, Direttore Ufficio Spagnolo del turismo di Roma, Ester Tommasi, Direttrice Visit Malta, Bruno Bertero, Direttore Marketing PromoTurismoFVG e Kalanit Goren Perry, Direttrice Go Israel.