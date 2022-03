DOMANI L’ASSESSORA PIERUCCI ALLA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ARTISTICO “BUONASERA ALLA CASA”IDEATO DALL’ASSOCIAZIONE PIGMENT WORKROOM

Domani, mercoledì 16 marzo, alle ore 12, negli spazi del Museo civico, l’assessora alle Culture Ines Pierucci interverrà alla presentazione di “Buonasera alla Casa”, il progetto artistico ideato dall’associazione Pigment Workroom insieme all’artista Marco DEM Barbieri e a un team di ricercatori e professionisti. Entrare in casa e “salutarla” è un rito di buon auspicio rivolto agli spiriti domestici, chiamati nel capoluogo pugliese “fate” o “agùrie”, i cui primi racconti provengono da Bari vecchia: “Buonasera alla Casa” è un’indagine antropo-artistica sugli spiriti domestici che propone un itinerario alla scoperta della sfera più intima della città di Bari, con l’obiettivo di valorizzarne la storia e le tradizioni e di promuovere la conservazione e la trasmissione dei saperi inerenti le “fate della casa”.Il progetto è realizzato in partnership con Regione Puglia, Comune di Bari, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Arca Puglia Centrale, Amiu Puglia Spa, Museo Civico di Bari e Futuro Arcaico.All’incontro di presentazione, moderato dalla responsabile per la comunicazione del progetto Roberta Troiano, interverranno il direttore della Regione Puglia per il Dipartimento turismo, Economia della cultura Aldo Patruno, il presidente di Pigment Workroom Mario Nardulli e l’artista Marco DEM Barbieri.

