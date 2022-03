DOMANI LA COMMEMORAZIONE DI GIUSEPPE MIZZI VITTIMA INNOCENTE DI MAFIA. 

Domani, mercoledì 16 marzo, alle ore 10, in via Venezia, a Carbonara, il sindaco Antonio Decaro deporrà una corona di fiori per onorare il ricordo di Giuseppe Mizzi a 11 anni dal suo omicidio.

Come noto, Giuseppe Mizzi, padre e marito esemplare, dedito alla famiglia e al lavoro, fu brutalmente assassinato, all’età di 39 anni, davanti alla sua abitazione il 16 marzo del 2011. Dalle indagini giudiziarie è emerso che fu ucciso per un tragico scambio di persona avvenuto durante un agguato mafioso.Per l’omicidio di Giuseppe Mizzi è stato condannato all’ergastolo il boss barese Antonio Battista, ritenuto affiliato al clan Di Cosola.

