Apre in città OgniBene, la nuova biblioteca civica degli Agostiniani: il programma della giornata

Domenica 20 marzo, con un Open Day di presentazione di tutte le attività, sarà inaugurata, all’interno del complesso degli Agostiniani, la nuova biblioteca civica della città. Il nome scelto è “OgniBene – La biblioteca creativa degli Agostiniani”.

Co-finanziata con 740 mila euro di fondi POR-FSE della Regione Puglia nell’ambito del progetto “Community Library”, la Biblioteca OgniBene è nata attraverso un processo partecipativo che ha visto coinvolti circa 200 adulti e 50 bambini con idee e proposte, che sono diventate la struttura portante del progetto. Una minima parte del finanziamento è stato destinato all’adeguamento dell’edificio che la ospite, mentre la gran parte sarà investito nelle attività e nei laboratori. Concepito come un luogo più per le persone che per i libri, lo spazio è articolato in “ambienti”, alcuni destinati allo studio e alla concentrazione, altri allo stare insieme e al gioco, che ha un ruolo strategico nella socializzazione. Ci sono, all’interno, due postazioni di videogioco fisse dove potranno sfidarsi genitori e figli e un’area per il gioco fisico con tappetini, tavoli e tavolini, mentre all’esterno è presente una scacchiera a dimensione umana. È presente, poi, un’officina digitale e due postazioni multimediali interattive. Dopo l’inaugurazione, saranno organizzate cacce al tesoro, laboratori, percorsi ed iniziative in collaborazione con la rete di associazioni creatasi per Lecce Città del Libro. Ma il cuore delle attività saranno soprattutto i laboratori, che faciliteranno l’incontro fra generazioni diverse, come quello per creare un’orchestra multiculturale di bambini, per produrre videogiochi, una banca del tempo per scambiare conoscenze con gli adulti e gli anziani, sessioni di CoderDojo, spettacoli, merende con gli artisti, corsi di cucina con i nonni e molto altro. Verrà attivato anche un servizio prestito dei giochi per le fasce più deboli e un punto di donazione dei giocattoli che non si usano più.Il Benvenuto a OgniBene sarà dato alle 10 dal sindaco Carlo Salvemini insieme alla presidente del Consiglio Regionale Loredana Capone e la biblioteca resterà aperta fino alle 20 con un ricco programma di attività e di laboratori.Dalle 11 alle 12.30 è previsto “Alla scoperta di OgniBene”, tour guidato a tappe per conoscere la nuova biblioteca scortati da un’allegra carovana di trampolieri e bolle di sapone che attraverserà le sale interne e il giardino fermandosi di tanto in tanto ad ascoltare storie, assistere a un piccolo spettacolo, costruire una scatola del tempo. Il percorso si concluderà con “Bici Bolle –

Bolle di sapone e trampoli” con Giorgia Basilico e Dario Cadei (Cirknos), uno spettacolo di luci, bolle di sapone e bicicletta.Per i bambini fino a 4 anni è possibile prenotarsi per “Eccomi qua!”, la prima visita in biblioteca, dalle 15 alle 16, che include un laboratorio di fotografia istantanea per portare a casa il ricordo di un pomeriggio tra i libri e con gli amici.Dalle 16.15 alle 17.45 (sempre su prenotazione, età: 5-6 / 7-10 / 11-14) è la volta di “Ri-Codiamo con il CoderDojo Lecce”, dove il CoderDojo è un club nato per insegnare “a fare” e a comprendere, attraverso il gioco e lo scambio, che la tecnologia esiste per adattarsi ai nostri bisogni e mai il contrario.Alle 18, musica e parole con “Cartoline! Racconti musicali per chitarra e kamishibai” di Cecilia Maffei e Tobia Lamare, in collaborazione con Orecchio Acerbo edizioni (su prenotazione). Da un teatrino di legno, da un sipario piccino, si sprigionano i colori e i suoni di tante storie di carta, ogni volta diverse. Un’esperienza che attraverso le illustrazioni, la musica e la voce narrante, apre al pubblico una nuova dimensione dei bellissimi libri protagonisti del racconto.Nel corso della giornata, infine, varie altre iniziative: la “Mappa Geopoetica”, parole di pace per disegnare il mondo, “My Hero Corner – Fumetti che passione”, “Wow”, una demo di stampa in 3D, la Cargobike-Lab, una bicicletta rossa carica carica di pop-corn, e il Dj-set con le selezioni musicali a cura di Tobia Lamare.Per prenotazioni 329.1145952 / 340.4722974.A gestire i servizi della nuova biblioteca per i prossimi 6 anni sarà, con il coordinamento e la direzione tecnica degli uffici comunali, la cooperativa sociale Socioculturale in partenariato con le associazioni Fermenti Lattici e Boboto, selezionata con la procedura di evidenza pubblica di qualche mese fa.«Invito tutti i cittadini e le cittadine leccesi e non solo – dichiara l’assessora alla Cultura Fabiana Cicirillo – alla festa per l’apertura della nuova biblioteca civica della città, tanto attesa da tutti, che insieme all’Acchiappalibri, l’altra biblioteca civica destinata ai ragazzi e alle ragazze in età scolare ci permette di dare alla comunità due luoghi di cultura e socialità che prima mancavano».