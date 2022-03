Su iniziativa dell’amministrazione comunale, domani, mercoledì 16 marzo, nel quarantaquattresimo anniversario della strage di via Fani, quando un commando delle Brigate Rosse rapì a Roma il presidente della Dc Aldo Moro e uccise a colpi di arma da fuoco i cinque uomini della sua scorta (Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Francesco Zizzi, Raffaele Jozzino e Giuliano Rivera), verrà deposta una corona di fiori presso la targa stradale di via Caduti di via Fani.

