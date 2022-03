Verso CMB Matera vs L84 Torino, le parole di Giovanni Pulvirenti￼

Rinviata la gara di sabato contro il Pescara causa covid, l’Opificio 4.0 CMB Matera torna in campo martedì 15 marzo per recuperare un’altra gara. Domani i biancazzurri di mister Nitti scenderanno in campo al PalaErcole di Policoro per la sfida contro i torinesi della L84, squadra che sabato ha perso in casa contro il Padova per 2 a 1 e che attualmente occupa la penultima posizione in classifica con 15 punti e con un solo punto sopra il Polistena. La partita di martedì è fondamentale per la classifica del CMB, arriva dopo due sconfitte consecutive contro Sandro Abate e Manfredonia e per il CMB diventa di fondamentale importanza vincere per mantenere le parti alte della classifica. Sul momento si è espresso il numero sei biancazzurri Giovanni Pulvirenti:

“Manfredonia è stata una partita difficile, nonostante abbiamo creato tanto contro una squadra difficile da affrontare, dato che si chiude molto ed è alla ricerca di punti pesanti, ma dobbiamo riflettere sul risultato finale che ci ha visti privati di punti troppo importanti per noi. Da questa esperienza facciamo nostro sia il negativo che inevitabilmente è sotto gli occhi di tutti che il positivo e cioè il nostro orgoglio di volere immediatamente rimediare per non perdere terreno. La partita di martedì contro la L84 sarà una gara fondamentale per le nostre ambizioni nonché una partita dall’alto tasso tecnico. Rispetto molto l’l84, secondo me hanno un ottimo organico composto da giocatori di assoluto livello. Noi non facciamo calcoli, abbiamo una grande motivazione ad affrontare questa gara e sappiamo dell’importanza di dover sempre imporre il nostro gioco, soprattutto in casa. Siamo concentrati sui nostri valori e abbiamo la consapevolezza di essere un Matera all’altezza di affrontare qualsiasi momento di petto. Personalmente, sul mio stato di forma, il recupero dal virus è stato travagliato. Ho solamente fatto la rifinitura lunedì scorso e poi sono sceso in campo. Penso che la quarantena lasci degli strascichi fisici importanti , ma devo ringraziare questo stop forzato ed il lavoro dello staff tecnico se adesso mi sento pienamente recuperato e pronto per essere al 200% #forzaCMB”

La partita sarà trasmessa in diretta a partire dalle ore 20:00 su www.futsaltv.it. Ingresso libero al PalaErcole, è obbligatoria la prenotazione gratuita.