“UN SISTEMA STRADALE PER LA FRUIZIONE CICLOPEDONALE DELLA COSTA OTRANTO-SANTA MARIA DI LEUCA”: ECCO IL PROGETTO DA 22 MILIONI DI EURO

CHE LA PROVINCIA DI LECCE HA PRESENTATO NELL’AMBITO DEL CIS

Mercoledì 16 marzo, alle ore 10, a Palazzo Adorno, si terrà la conferenza stampa

di presentazione del progetto “Realizzazione di un sistema stradale per la fruizione

ciclopedonale della costa Otranto-Santa Maria di Leuca”, per un investimento

complessivo di 22 milioni di euro.

Si tratta della proposta progettuale che la Provincia di Lecce ha presentato al

Ministero per il Sud e la Coesione territoriale, nell’ambito del Cis-Contratto

Istituzionale di sviluppo “Brindisi-Lecce-Costa Adriatica”, che punta a

riqualificare, valorizzare e promuovere uno dei litorali più belli d’Italia, comprendente

22 Comuni della costa adriatica delle Province di Lecce e Brindisi.

Ad illustrare tutti i dettagli dell’ambizioso progetto e spiegare l’impatto e le

ricadute che avrà sulla fisionomia turistica e sociale del Salento, saranno il presidente

della Provincia di Lecce Stefano Minerva, il consigliere provinciale delegato alle

Politiche di valorizzazione del litorale adriatico, Pianificazione della viabilità,

Ippazio Morciano, il dirigente del Servizio di Governance Strategica e Pianificazione

territoriale Roberto Serra e il dirigente del Servizio Viabilità ed Espropri Luigi

Tundo. Sono stati invitati i consiglieri provinciali, il presidente dell’Ente Parco

naturale regionale Costa Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase e i sindaci

dei Comuni interessati.

Lecce, 14 marzo 2022

