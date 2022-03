PRIMA ASSEMBLEA FEDERALBERGHI A VIGGIANO DOMANI 15 E MERCOLEDI’ 16

“TURISMO SOSTENIBILE IN BASILICATA: IL RUOLO DELL’ENOGASTRONOMIA”: è il tema della 1ª Assemblea Federalberghi della Provincia di Potenza, che si terrà presso Hotel Kiris in Contrada Case Rosse del Comune di Viggiano domani martedì 15 (inizio nel pomeriggio, seduta riservata ai delegati ed invitati albergatori) e mercoledì 16 (mattinata con pubblico dibattito). L’Assemblea di Federalberghi – spiega il presidente Michele Tropiano – vuole essere occasione di crescita culturale, sociale ed economica per il territorio della Provincia di Potenza come destinazione turistica, e la crescita economica delle imprese alberghiere, nel promuovere nuove competenze. Mettiamo al centro del confronto e del dibattito il TURISMO SOSTENIBILE, come opzione di visione strategica per il presente ed il futuro, mentre l’ENOGASTRONOMIA è il primo tassello della promozione e del turismo sostenibile, è un’idea progettuale, è connessione con il territorio.

L’assemblea degli Albergatori della Provincia di Potenza si pone dunque l’obiettivo di porre al centro del confronto tra imprese alberghiere e operatori del turismo, ma anche delle realtà educative: a tal fine si è stipulato un protocollo d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale e Federalberghi delle Province Potenza e Matera, al fine di aver promosso una fattiva e proficua collaborazione che guardi al mondo delle scuole e, più in generale, alle future generazioni in particolare con gli Istituti Tecnici Professionali di Melfi, Brienza, Maratea, Potenza nel realizzare le Assemblee degli Albergatori all’interno delle Scuole. Il confronto ed il dialogo con le nuove generazioni ha fatto emergere il valore del nostro territorio, i beni paesaggistici, storici culturali e l’enogastronomia come fattore dello sviluppo professionale ed economico dei giovani studenti e studentesse incontrati nelle assemblee. Inoltre, si è stipulato un protocollo di intesa con l’Unione Regionale dei Cuochi Lucani, al fine di attivare una fattiva e proficua collaborazione per promuovere un’enogastronomia tipica di qualità e sostenibile. Il ruolo delle “Imprese Alberghiere” può agevolare e stimolare il dialogo tra produttori, trasformatori, artigiani, Enti Locali, Provincia, Camera di Commercio, Regione Basilicata e coloro che – al termine di una filiera agricola che si auspica sempre più corta – si trovano poi ad operare nel contesto della filiera turistica orgogliosamente “made in Basilicata”. E’ interesse delle “Imprese Alberghiere” – aggiunge Tropiano – far progredire le nostre comunità locali territoriali attraverso una maggiore partecipazione a vivere il territorio come luogo di crescita culturale e sviluppo sociale ed economico, in particolare nel promuovere uno stile di vita più consapevole e coerente nel valorizzare i prodotti “made in Basilicata”. Infatti, Federalberghi è impegnata a rinnovare e a formare rinnovate competenze per contribuire in maniera significativa al cambio di passo sia per il servizio all’ospitalità , nella ristorazione alberghiera, nel trasformare gli alberghi in un luogo esperienziale, sostenibile e responsabile e l’enogastronomia come traiettoria del turismo sostenibile – esperienziale. Federalberghi in questo tempo di emergenze sanitarie ed economiche, è stata impegnata nel promuovere il territorio della Provincia di Potenza come luogo di esperienza di accoglienza turistica e culturale, per rinsaldare autorevoli collaborazioni di livello regionale e nazionale, dotandoci di partner qualificati nei settori che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR indica come strategici: la digitalizzazione, la partnership di rete, la transizione ecologica, la mobilità sostenibile, pulita, attiva, interconnessa e condivisa. In programma anche un intervento del presidente provinciale Confcommercio Fausto De Mare sulla “strategia” confederale riferita al turismo sostenibile.

Programma Mercoledì 16:

ORE 9,00 Saluti del Sindaco di Viggiano Avv. Amedeo CICALA ORE 9,15 Saluti del Presidente Confcommercio Sig. Fausto DE MARE ORE 9,30 Introduce i lavori il Presidente di Federalberghi Potenza Sig. Michele TROPIANO Il Tema “TURISMO SOSTENIBILE IN BASILICATA: IL RUOLO DELL’ENOGASTRONOMIA” ORE 9,40 Relazione di Dott. Federico CESCHIN – Presidente Nazionale di SIMTUR Ambasciatore per il Patto Europeo per il clima ORE 10,10 Associazione Regionale Cuochi Lucani Sig. Rocco GIUBLEO ORE 10,25 Istituti scolastici Professionali Alberghieri della Provincia di Potenza – Dir. Angelo MAZZATURA ORE 10,40 Direttore Generale APT di Basilicata Dott. Antonio NICOLETTI ORE 11,15 Intervento Presidente Camera di Commercio Potenza Avv. Michele SOMMA ORE 11:30 Dibattito tra i partecipanti all’assemblea ORE 12,00 Presidente Regione Basilicata Vito BARDI ORE 12,45 Conclusioni da Parte del Presidente di Federalberghi Potenza – Michele TROPIANO