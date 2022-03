PISTICCI: OGGI DALLE 17 TRASMETTEREMO PER LA PRIMA VOLTA IL CONSIGLIO COMUNALE IN DIRETTA TV canale 📺 835.

PISTICCI: OGGI DALLE 17 TRASMETTEREMO PER LA PRIMA VOLTA IL CONSIGLIO COMUNALE IN DIRETTA TV 📺📺📺 SUL CANALE 835 IN TUTTA LA #Puglia e #Basilicata 🇮🇹 della Città di Pisticci.

Nel 1993 mi inventai la trasmissione dei lavori del Consiglio comunale di Pisticci alla radio. Fu una grande novità e un insostituibile servizio per il cittadino. E lo è ancora oggi, nonostante il progresso e le nuove tecnologie. La radio, uno dei mezzi di comunicazione più diffusi al mondo. Che ha saputo aggiornarsi e restare nei cuori dei suoi ascoltatori anche ai tempi del web.

Lunedì 14 marzo 2022 dalle 17 dalla delegazione comunale di Marconia, consiglio comunale di Pisticci, in diretta su City Radio in FM, app, e video su pagina Facebook CITY RADIO

E sulla pagina istituzionale della Città di Pisticci

E per gli amanti della TV in diretta sul canale 835 del digitale terrestre in Basilicata e Puglia di Radio Laser TV. Su #smartTV e #smartphone scarica l’app di Radio Laser.

RISINTONIZZATE I VOSTRI TELEVISORI 📺



Buon ascolto e buona visione!

Antonio Rondinone

Link da smartphone 📲

https://57068da1deb21.streamlock.net/radiolaser/radiolaser/playlist.m3u8

Link da pc

http://www.radiolaser.it/player/