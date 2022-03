SECONDA PROVA NAZIONALE DI QUALIFICAZIONE ASSOLUTI, LA FIORETTISTA LUCANA FRANCESCA PALUMBO DELL’AERONAUTICA MILITARE È SECONDA A LUCCA

LUCCA – L’atleta potentina Francesca Palumbo, in forza all’Aeronautica Militare, sfiora la vittoria a Lucca in occasione della seconda prova Nazionale Assoluti di fioretto e si piazza al secondo posto.

A privarla della vittoria è stata la 32enne pisana del Centro Sportivo Carabinieri Martina Batini, impostasi in finale col punteggio di 15-12. La fiorettista lucana aveva iniziato il suo cammino regolando in successione Eleonora Berno (Antoniana Padova) per 15-4, Vittoria Carafa (Giulio Verne Scherma) per 15-5 e la spagnola del Frascati Scherma Maria Jesus Marino Blanco per 15-7 poi nei quarti ha superato Giulia Amore delle Fiamme Oro per 15-10 ed in semifinale ha battuto Erica Cipressa, anche lei delle Fiamme Oro, col medesimo punteggio.

Il secondo posto di Lucca ottenuto da Francesca Palumbo migliora il risultato ottenuto dalla 28enne fiorettista potentina lo scorso 19 dicembre ad Erba dove si classificò ancora sul podio ma al terzo posto.

SECONDA PROVA NAZIONALE ASSOLUTI DI FIORETTO FEMMINILE – Lucca, 12 marzo 2022

Finale

Batini (Carabinieri) b. Palumbo (Aeronautica Militare) 15-12

Semifinali

Palumbo (Aeronautica Militare) b. Cipressa (Fiamme Oro) 15-10

Batini (Carabinieri) b. Favaretto (Fiamme Oro) 15-12

Quarti

Palumbo (Aeronautica Militare) b. Amore (Fiamme Oro) 15-10

Cipressa (Fiamme Oro) b. Mancini (Fiamme Gialle) 15-6

Batini (Carabinieri) b. Rossini (Fiamme Gialle) 15-6

Favaretto (Fiamme Oro) b. Tangherlini (Esercito) 15-14

Ottavi

Palumbo (Aeronautica Militare) b. Marino Blanco (Frascati Scherma) 15-7

Sedicesimi

Palumbo (Aeronautica Militare) b. Carafa (Giulio Verne Scherma) 15-5

Trentaduesimi

Palumbo (Aeronautica Militare) b. Berno (Antoniana Padova) 15-4

Classifica (98): 1. Martina Batini (Carabinieri), 2. Francesca Palumbo (Aeronautica Militare), 3. Erica Cipressa (Fiamme Oro), 3. Martina Favaretto (Fiamme Oro), 5. Camilla Mancini (Fiamme Gialle), 6. Serena Rossini (Fiamme Gialle), 7. Giulia Amore (Fiamme Oro), 8. Elena Tangherlini (Esercito).



