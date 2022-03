Leonardo Giordano su Teatro Duni di Matera: basteranno 9 mesi per portare a termini ed a collaudo lavori non ancora iniziati?

Matera li 12.03.2022 In merito a quanto accaduto al cineteatro “Guerrieri” per la rappresentazione teatrale della quale era protagonista il celebre attore partenopeo Carlo Buccirosso “La rottamazione di un cittadino per bene”, con le legittime ed ironicamente eleganti rimostranze del famoso attore della fiction “Imma Tataranni”, Leonardo Giordano del Dipartimento nazionale “Cultura e Istruzione” di Fratelli d’Italia, ha dichiarato:<< Non si può accettare che in quella che tre anni fa è stata la “Capitale della cultura europea” ancora non si abbia un luogo teatrale degno di questo nome pur disponendo della proprietà del vecchio e nobile teatro “Duni” e pur avendo ottenuto come comune la cospicua cifra di 4.5 milioni di euro per il restauro.

Sono trascorsi quasi due anni e si è riusciti a malapena a costituire la commissione che dovrebbe scegliere il progetto di restauro da realizzare. Entro il 31 dicembre 2022, l’opera dovrebbe essere già stata collaudata. Ma basteranno 9 mesi scarsi per portare a termini ed a collaudo lavori non ancora iniziati? Nutriamo tantissimi dubbi al riguardo. >>

Dipartimento “Cultura e Istruzione”

Fratelli d’Italia

Dipartimento Nazionale “Pubblica Istruzione” Prof. Leonardo Giordano (Componente)