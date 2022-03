Marconia. Fidapa BPW: “VOCI DI DONNE” Storie di Donne impegnate nel mondo del lavoro

DISTRETTO SUD-EST

SEZ. PISTICCI-MARCONIA

GIORNATA INTERNAZIONALE DEI

DIRITTI DELLA DONNA – FIDAPA BPW

SEZ. DI PISTICCI- MARCONIA

“Potrai incontrare molte sconfitte, ma non devi essere sconfitto. La verità è che sarà necessario affrontare le sconfitte per conoscere chi sei, il tuo potere di rialzarti, e capire che puoi sempre rialzarti, ancora una volta” – Cit. Maya Angelou

Il giorno 12 marzo 2022, ore 17:30, presso la Sala Consiliare di Pisticci, la FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arte Professioni e Affari) sezione di Pisticci-Marconia organizza un evento dal titolo:

“VOCI DI DONNE”

Storie di Donne impegnate nel mondo del lavoro

in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna.

L’incontro pubblico mira a valorizzare le Donne che mettono in campo continue energie per affrontare ogni giorno la propria vita professionale. Durante l’incontro prenderanno la parola le donne del nostro territorio che racconteranno come, con impegno e autodeterminazione, riescono a superare difficoltà incontrate in lavori tipicamente maschili, in azioni di impegno sociale, nella gestione di un’attività imprenditoriale al femminile.

Gradita Ospite dell’incontro é la Presidente Distrettuale della FIDAPA, Maria Nuccio, impegnata personalmente e professionalmente nella valorizzazione delle Donne.

L’incontro, coordinato dalla Presidente FIDAPA sez. Pisticci-Marconia, Sandra Viggiani, si aprirà con i Saluti istituzionali della Vicesindaco di Pisticci Rossana Florio e la Consigliera Provinciale Viviana Verri e, successivamente, prenderanno la parole Donne che racconteranno il proprio vissuto professionale o il proprio impegno nel sociale svolto in un momento storico per niente facile e che si sono distinte per la loro forza e resilienza.

Durante la serata la FIDAPA premierà, inoltre, alcune donne imprenditrici e donne che operano nel sociale per riconoscere e valorizzare le competenze e le energie messe in campo in piena pandemia. In particolare:

· il team costituito dall’ing. Grazia Bruna Albano e le architette Grazia Albano e Lidia De Pinto per aver vinto un Progetto in cui unici altri candidati erano uomini;

· la Fotografa Marta Caruso che ha avuto riconoscimenti come miglior fotografa in wedding;

· le socie Pamela Veneziano e Timpone Marinunzia che, in tempo di pandemia, hanno aperto una sala bar a Pisticci affrontando non poche difficoltà;

· le socie Serena Prudente e Martina Barbalinardo che hanno avviato una pasticceria e gelateria artigianale in Pisticci, puntando sulla diversificazione del prodotto basato su dolci americani;

· Giovanna Reho che ha avviato in Marconia un centro estetico, sogno della propria vita, e che la pandemia ha costretto a chiudere e riaprire più volte;

· le componenti femminili delle volontarie “Nov-Protezione Civile” di Pisticci e Marconia per il loro notevole impegno nel coadiuvare il personale sanitario durante tutto il periodo della pandemia. Ritireranno il premio Iannuzziello M.C., Arnone Alessia, Angelone Lucia, Castronuovo Lucia, Torraco Rosa, Carangelo Valeria;

· le socie Fidapa, in rappresentanza del settore sanitario, Maria Carmela Guida, Loredana Troiano, Lidia De Nittis, che hanno lavorato attivamente nella gestione dello stato di pandemia.

Nella sala si potrà ammirare la collettiva fotografica “IO, LORO, DONNE” a cura di Rocco Scattino.

Si invita la cittadinanza tutta a partecipare numerosa a questo percorso emotivo nelle vite di donne che a piccoli passi, con impegno e dedizione hanno cercato e cercano di affermarsi nella società.

SANDRA VIGGIANI

PRESIDENTE FIDAPA

Sezione di Pisticci-Marconia