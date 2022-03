Domenica 13 Marzo a Castellaneta tra escursioni in gravina e la città sotterranea.

Zaino in spalla, nel programma promozionale

#CamminanellaTerradelleGravine, Domenica 13 Marzo si torna a camminare

a Castellaneta con gli “Amici delle Gravine”. Una giornata “a spasso nel

cuore di Castellaneta”, tra escursioni in Gravina ed una suggestiva

passeggiata nella Castellaneta Sotterranea nel cuore del centro storico.

Il programma della giornata: Escursione in Gravina ore 09.30 punto d’incontro in piazza Umberto I, durante questa escursione il gruppo partecipante raggiungerà il torrente Talvo, sul fondo della Gravina Grande. Tra scorci mozzafiato e quanto di più bello la natura ha voluto regalarci, vivremo una vera avventura a stretto contatto con la natura.

Un percorso, ricco di storia, leggende e antiche tradizioni popolari, che i soci dell’Associazione saranno felici di raccontare. Mentre nel pomeriggio una passeggiata nel centro storico con la visita alla CASTELLANETA SOTTERRANEA, ore 15.00 punto d’incontro in piazza Umberto

I. Il fascino del borgo antico e della Castellaneta Sotterranea mai riscoperta, che oggi prende vita grazie alla tenacia di un gruppo di volontari dell’Associazione Culturale “Amici delle Gravine di

Castellaneta”. Ambienti sotterranei nel cuore del centro storico che l’uomo nei secoli ha modificato per il suo far bisogno… ma anche

Ambienti che ancora oggi conservano la loro originalità millenaria! Tra mistero e realtà, un’esperienza da vivere. Per tutte le attività è Obbligatoria la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: Rocco 339

8888933.

Vi aspettiamo a Castellaneta!

