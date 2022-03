A cura di Marta Ragozzino, Anna Anguissola, Erminia Lapadula

Presentazione del volume

Museo Archeologico Nazionale “Massimo Pallottino” di Melfi

lunedì 14 marzo 2022, ore 15,30

Comunicato stampa

Alla fine del 2019, per suggellare le azioni strategiche promosse dall’ex Polo museale della Basilicata nei

musei della rete, all’interno del programma di Matera capitale europea della cultura, veniva inaugurata

presso il Museo archeologico nazionale “Massimo Pallottino” di Melfi, la mostra Capolavori in rilievo. I

sarcofagi di Atella e Rapolla, curata da Marta Ragozzino ed Erminia Lapadula, della quale questo libro, che

arriva in conclusione del progetto, racchiude il complesso e articolato racconto. Il volume non è il semplice

catalogo di un’esposizione eccezionale e precedentemente ritenuta impossibile, voluta dal Ministero della

Cultura, ma un’opera completa, ricca e dettagliata, che la Direzione regionale Musei della Basilicata, guidata

da Annamaria Mauro, ha voluto condividere con studiosi esperti di archeologia, archivistica, topografia e

storia dell’arte classica, oltre che tecnici restauratori e archeometri.

Grazie allo straordinario prestito del sarcofago di Atella, generosamente concesso, in un anno tanto speciale,

da Paolo Giulierini, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, messo a confronto ravvicinato

con quello di Rapolla, conservato ed esposto nel museo di Melfi in una sala proprio allora ripensata e resa

più accogliente e accessibile, la mostra ha potuto raccontare, a partire dal dato materiale delle due eccellenti

opere d’arte, l’importanza culturale e il ruolo ricoperto dal territorio del Vulture in età imperiale.

Il dialogo visivo tra i due maestosi sarcofagi marmorei, in un suggestivo allestimento reso ancor più efficace

dalla eccellente illuminotecnica studiata da Francesco Murano, è al centro della narrazione sia della

fortunata esposizione che del bel libro che la racconta, grazie a puntuali contributi scientifici e con il

supporto di una completa documentazione fotografica realizzata ad hoc e di una accurata campagna di

indagini diagnostiche sui materiali costitutivi, utili a comprendere meglio le provenienze degli stessi.

Le ricerche degli studiosi coinvolti, grazie alla regia delle curatrici del volume Marta Ragozzino, Anna

Anguissola e Erminia Lapadula, hanno permesso di analizzare in maniera approfondita entrambi i sarcofagi,

leggendone per la prima volta, in particolare per quanto riguarda l’esemplare di Atella, gli elementi

strutturali, la ricchezza decorativa, le peculiari iconografie, che attesterebbero la produzione dei sarcofagi

per una committenza d’altissimo livello, che probabilmente abitava le numerose ville individuate nel

territorio e distribuite lungo strategici assi viari.

La lunga durata della mostra, che ha accompagnato l’ultimo segmento del percorso di Matera-Basilicata

2019 conclusosi nel gennaio 2020, rimanendo poi allestita nei difficili mesi dell’emergenza pandemica, e

prossima alla conclusione, rappresenta il desiderio di proseguire il percorso di condivisione con le comunità,

proiettando in avanti, nel futuro prossimo oltre la pandemia, quanto sperimentato in quell’anno speciale di

crescita collettiva, che aveva visto il Polo museale tra i principali protagonisti dell’azione di rinascita

culturale della regione.

Insieme, i due meravigliosi sarcofagi, raccontano di uno scambio culturale attraverso uomini, strade e

percorsi, tra centro e periferia, tra mondi diversi, quelli microasiatici e attici, dove avevano sede le migliori

botteghe scultoree, e quello dell’entroterra lucano, in cui le ville costituivano allora il cardine della vita

economica e culturale.

I capolavori in rilievo si connotano quali speciali testimoni “parlanti” della storia del territorio in età

romana, permettono di ricostruire le relazioni sociali, politiche ed economiche della regione negli ultimi

decenni del II secolo d.C.

Infatti, come il sarcofago di Rapolla, in esposizione permanente nel museo di Melfi, si connota come

un’opera di forte rispecchiamento per la comunità locale, allo stesso modo il sarcofago di Atella, prestigioso

prestito del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, partner speciale per questo progetto culturale,

esprime in mostra, date le sue radici territoriali, tutta la sua forza suggestiva e simbolica, capace di far

emergere e fiorire queste fondamentali connessioni, contribuendo a far comprendere il ruolo di cerniera

svolto dal Vulture in età imperiale.

Melfi, 11 marzo 2022