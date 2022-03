Ucraina, Martina si conferma comunità solidale e accogliente

Da diversi giorni Martina, attraverso cittadini e associazioni, si sta dimostrando una comunità

accogliente e solidale verso la popolazione ucraina. Al Comune continuano a giungere numerose

proposte di cittadini che rispondono all’avviso pubblico mettendo a disposizione i propri immobili

(case abitate o seconde case) per ospitare i profughi costretti a lasciare la propria terra che

potrebbero giungere a Martina e per fornire servizi di supporto psicologico e di mediazione

linguistica e culturale: fino a oggi sono circa 90. Nei loro confronti l’Amministrazione esprime

apprezzamento e gratitudine per la pronta risposta e il contributo offerto per fronteggiare questa

emergenza umanitaria che coinvolge l’intera Europa.

L’Amministrazione intende fornire il proprio contributo e per questo ha effettuato una ricognizione

del patrimonio comunale per individuare gli immobili idonei da destinare all’accoglienza. I dati di

tutti gli immobili messi a disposizione, sia dai cittadini che dal Comune, vengono inviati alla

Prefettura di Taranto che disporrà l’assegnazione.

A tutti coloro che attraverso collegamenti con parenti, amici e conoscenti stanno già ospitando

ucraini o comunque persone provenienti dall’Ucraina a causa del conflitto, si ricorda che chiunque

giunge sul territorio comunale ha l’obbligo di osservare le norme sanitarie, sottoponendosi al test

molecolare o antigenico per Covid 19 entro 48 ore dall’ingresso e ai 5 giorni di quarantena previsti

dall’ordinanza del Ministro della Salute del 22 febbraio, rivolgendosi al Distretto Socio Sanitario

dell’Asl.

Inoltre, l’altro obbligo a cui ottemperare è quello di segnalare la propria presenza alle autorità per

ottenere i documenti di soggiorno, rivolgendosi alla Questura di Taranto. Per informazioni ci si può

rivolgere agli Uffici dei Servizi Sociali (080/4303242) e/o allo Sportello Immigrati del Comune, in

via Mercadante n. 98, aperto nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e dal lunedì

al venerdì dalle 16,30 alle 19,30 ed è contattabile al numero 080/4038803.

