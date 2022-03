Lombardia, la Ugl Salute ricevuta dalle istituzioni. “Interlocutori attenti alle nostre istanze

Due giorni intensi, in cui la Ugl Salute ha incontrato, in Lombardia le istituzioni, i propri

iscritti e gli operatori sanitari. Un viaggio verso Milano, quello del Segretario Nazionale

Gianluca Giuliano, iniziato la mattina di giovedì 9 marzo con l’arrivo nel capoluogo,

accolto dal Segretario Regionale Riccardo Melias. In mattinata i sindacalisti sono stati

inizialmente ricevuti dal Presidente della Federazione Volontari del Soccorso locale

Rossano Carrisi con cui si è discusso degli operatori dell’emergenza-urgenza. In

seguito, la delegazione ha incontrato il membro della Commissione Sanità Franco

Lucente e successivamente Emanuele Monti, Presidente della medesima Commissione.

Si è sviluppato con Monti un confronto cordiale e costruttivo sui temi della sanità e

nello specifico sull’utilizzo dei fondi del Pnrr caposaldo della riforma locale cui la Ugl

Salute aveva espresso da subito il proprio apprezzamento. Sono state analizzate anche

alcune specifiche criticità a livello nazionale condividendo la necessità di valorizzare

tutti gli operatori sanitari per la rifondazione del SSN. A seguire Giuliano e Melias sono

stati ricevuti dall’Assessore alla Sicurezza Riccardo De Corato e quindi nel tardo

pomeriggio hanno incontrato iscritti e delegati territoriali lombardi. È stata l’occasione,

dopo un commosso ricordo della storica Segretaria Regionale Gabriella Simbula

scomparsa da pochi mesi, di trattare temi locali e fissare punti prioritari in vista anche

delle prossime elezioni delle Rsu del 5,6,7 aprile. Oggi Giuliano e Melias hanno

incontrato prima Marco Alparone, Sottosegretario alle Politiche di Bruxelles, e quindi

Giovanni Pavesi Direttore Generale del Welfare. “Sono state due giornate piene –

hanno commentato Giuliano e Melias – dove ci siamo confrontati con interlocutori

pronti ad ascoltare le nostre istanze. In Lombardia la Ugl Salute, grazie al lavoro svolto

anche negli anni scorsi da Gabriella Simbula, si sta sempre più radicando nel territorio

con gli operatori sanitari ed i lavoratori riconoscono nella nostra sigla un sindacato

libero e proiettato al futuro” concludono i sindacalisti.

