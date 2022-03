DE BONIS: “La Ferrandina-Matera si farà.

Trasporti, De Bonis (FI): “Dopo 23 anni d’attesa, finalmente via libera a Ferrandina-Matera” “La Ferrandina-Matera si farà. Con decreto ministeriale del ministero della Transizione ecologica e del ministero della Cultura, è stato espresso giudizio positivo sia in ambito ambientale che paesaggistico e archeologico per il completamento di questo allacciamento importante per l’intera Basilicata che si collegherà alla linea ferroviaria nazionale. Tra non molto Cristo non sarà più costretto a fermarsi a Eboli”. A dirlo è il senatore lucano di Forza Italia Saverio De Bonis. “È un’opera – aggiunge il senatore – che prevede un finanziamento di ben 256 milioni di euro. A questo punto dovrà essere verificata l’ottemperanza alle disposizioni del parere di valutazione ambientale, ma i tempi previsti per la gara, entro fine anno, saranno sicuramente rispettati. Forse così i lucani potranno fare qualche viaggio della speranza in meno ed essere più connessi con il resto d’Italia, senza contare il forte impatto positivo sui flussi turistici per raggiungere Matera Capitale europea della Cultura. È certamente un passo avanti per l’equità territoriale rivendicata per troppo tempo dai lucani. Questo via libera si inserisce nell’ottica di velocizzazione dei tempi per la messa a terra del PNRR, e a tal proposito devo sottolineare l’azione svolta dai parlamentari di Forza Italia”.Area degli allegati RispondiRispondi a tuttiInoltra