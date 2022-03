Cresce la preoccupazione nell’indotto di Melfi

Lunedì 14 marzo, alle ore 10, convocato il tavolo in Confindustria SitLogistic FDM

Stato di agitazione alla SitRail: azienda pagherà solo una metà dello stipendio

Si terrà lunedì 14 marzo, alle 10, nella sede di Confindustria Basilicata, a Potenza,

l’incontro tra le organizzazioni sindacali regionali e i delegati e la direzione aziendale del

gruppo SitLogistic FDM dell’indotto di Melfi (settore logistica).“La riunione richiesta

dalla Fiom Cgil – dichiara Giorgia Calamita – è necessaria per fare chiarezza

sull’organizzazione del lavoro che si vuole ridefinire nelle aziende logistiche dell’area

industriale di Melfi, a fronte delle dichiarazioni di Stellantis e sugli eventuali

efficientamenti che impatteranno sull’occupazione e sulle condizioni di lavoro.Non è

accettabile – aggiunge Calamita – continuare a far pagare ai lavoratori le crisi industriali

e di settore, le flessibilità e la riduzione dei costi che si annunciano in Stellantis e che noi

riteniamo non debba coinvolgere ulteriormente il livello salariale, occupazionale e le

condizioni di lavoro con carichi non sostenibili. Da troppi anni i lavoratori vivono in

estrema difficoltà per l’utilizzo massiccio degli ammortizzatori sociali con perdite

salariali e incertezze future”.

Allarmante, in tal senso, è anche quanto emerso oggi all’incontro sindacale richiesto

dalla direzione aziendale della SitRail, sempre dell’indotto logistica di Melfi, per

comunicare alla Rsu che non ci sono le condizioni per garantire lo stipendio per intero ai

lavoratori, e che erogheranno un acconto pari al 50%. Sulla restante parte del salario

l’azienda non ha indicato né i tempi né le modalità di erogazione, dichiarando di essere

in attesa di un versamento da parte del committente Stellantis per procedere con il saldo.

La Rsu di stabilimento ha pertanto dichiarato lo stato di agitazione in attesa dell’incontro

del 14 marzo in Confindustria, dove bisognerà fare chiarezza anche su questa situazione.

“Non consentiremo che si perdano posti di lavoro nell’area industriale di Melfi – chiosa

Calamita -. Durante l’incontro chiederemo che si faccia chiarezza: vogliamo conoscere

lo scenario completo delle iniziative di efficientamento che si vorranno mettere in

pratica a partire dalle logistiche, in quanto la situazione non può più essere gestita con

tavoli separati tra logistiche, indotto e Stellantis.

L’accordo sindacale firmato il 25 giugno 2021 con o stabilimento Stellantis di Melfi, che

prevede investimenti sulla riconversione elettrica con quattro nuovi modelli da produrre,

garanzie salariali e occupazionali per tutti i lavoratori dell’area industriale di Melfi, va

confermato nei fatti da tutti gli attori che lo hanno sottoscritto.

Non accetteremo nessuna operazione di ulteriori efficentamenti nell’area industriale di

Melfi. Il rischio che si corre – conclude Calamita – è che si continui a tagliare, a ridurre i

costi e a perdere i posti di lavoro. Per questo riteniamo fondamentale che sia le aziende

dell’indotto che Stellantis confermino gli accordi e i piani di investimento e che il

governo intervenga con politiche industriali del settore con piani straordinari che

prevedano una transizione ecologica che eviti disastri sociali nella nostra regione e nel

Paese”.

Potenza, 10 marzo 2022