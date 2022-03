CMD di Atella, Corte d’Appello rinvia di un anno la seduta per la causa dei lavoratori in somministrazione

Auspichiamo venga restituita dignità e serenità a questi lavoratori e alle loro famiglie

Si sarebbe dovuta svolgere oggi alla Corte d’Appello di Potenza – sezione Lavoro la seduta per la

causa dei lavoratori della ex CMD di Atella, assunti con contratti di somministrazione per lungo

periodo. La seduta è stata rinviata al 2 febbraio 2023.

“Ricordiamo che i lavoratori sono stati reintegrati in azienda dopo una sentenza del Tribunale di

Potenza in primo grado cha ha deciso anche il contestuale risarcimento del danno, sentenza cui

l’azienda ha fatto poi ricorso in Appello – spiega Emanuele De Nicola, segretario generale Nidil

Cgil Potenza – . Prima di tale sentenza, che ha finalmente reso giustizia, i lavoratori per oltre due

anni sono andati avanti senza alcun sostegno al reddito o ammortizzatore sociale.

Alla luce di ciò e delle varie e difficili vicissitudini che hanno attraversato la vertenza – conclude De

Nicola – auspichiamo, anche nel difficile momento che stiamo vivendo, che venga messo finalmente

un punto fermo sulla vicenda e che anche in Appello vengano restituite definitivamente dignità e

serenità a questi lavoratori e alle loro famiglie”.

Potenza, 10 marzo 2022